Relevo en Cariola Díez Perez-Cotapos: Sergio Díez deja propiedad y se mantendrá como socio senior

Esta semana se concretó un movimiento largamente planificado en Cariola Díez Pérez-Cotapos, uno de los estudios jurídicos más grandes del país, con 110 abogados, 20 áreas de práctica y 136 años de trayectoria: Sergio Díez Arriagada traspasó su participación accionaria a los demás socios y continuará como socio senior en la compañía.

El estudio lo confirma a DF MAS: “Contamos con un grupo experto de socias y socios que se rigen por un estatuto que establece que a los 65 años deben vender sus derechos a la sociedad, lo que permite una renovación de sus miembros, el desarrollo profesional de abogadas y abogados más jóvenes, y facilita el acceso de nuevas generaciones a posiciones de liderazgo. Es por ello que en los últimos cinco años han dejado la sociedad cerca de tres socios y han ingresado a ella siete nuevos abogados, entre ellos seis socias”.

En concreto, Díez cedió su participación a los demás socios de la firma, entre los que se encuentran abogados como Carlos Pérez-Cotapos y el exministro de Educación Gerardo Varela.

¿Quién es Díez? Abogado corporativo con foco en M&A, minería y recursos naturales, ingresó en 1999 y antes fue socio fundador de Díez Pérez-Cotapos, estudio que luego se fusionó con Cariola. Entre los hitos en que ha participado figuran la compraventa de las estaciones de servicio de Repsol YPF a Terpel; la venta de Aguas Antofagasta a EPM; la venta de Terpel a Enex; la adquisición y construcción del Parque Eólico Los Cururos; la venta de activos de Texaco a Chevron, entre otros.

“Sergio es un líder al interior de Cariola Díez Pérez-Cotapos, ha sido responsable de la formación de decenas de jóvenes abogados y continuará asesorando con su experiencia y visión a nuestros clientes”, detalla el estudio.

Una de las dudas que surgieron tras el movimiento fue qué pasaría con el nombre del estudio, ya que el apellido Díez sigue formando parte de la marca del bufete. Sin embargo, según comentan conocedores, no habrá cambios: el apellido es histórico y, al igual que el de Cariola, corresponde al padre de Sergio Díez, por lo que se mantendrá en el frontis del estudio.