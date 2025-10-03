Guía de Ocio: El rey se sube al ring en cines
Ya un clásico de esta temporada para los amantes de la lectura, vuelve la Primavera del Libro. Además una exposición colectiva y un estreno teatral en La Dehesa y una graciosa novedad que llega al streaming.
Primavera y libros en el NacionalLa 14ª Primavera del Libro, feria organizada por Editoriales de Chile, este año se instala en el Parque Estadio Nacional con más de 230 editoriales independientes y universitarias de distintas regiones de Chile y Latinoamérica. Del viernes 3 al domingo 5 de octubre habrá más de 70 actividades para todo tipo de público: conversatorios, presentaciones de libros, talleres creativos, cuentacuentos y actividades familiares. También habrá música en vivo. El domingo a las 20 horas Seba Alfaro marcará el cierre de la feria.
Del ring a la pantalla grandeEsta semana llegó a la cartelera de cine El Rey del ring, cinta que cuenta la historia del mítico campeón de box chileno, Arturo Godoy. Con Marko Zaror interpretando al púgil y Benjamín Vicuña a Gabriel Meredith, su carismático promotor, la película dirigida por Rodrigo Sepúlveda muestra cuando el iquiqueño viajó a Nueva York en la década de los 40 para enfrentarse con el campeón mundial Joe Louis. Se trata de una mirada íntima al legendario deportista que combina coraje con vulnerabilidad.
Un desastre de periódico En HBO Max aterrizó The paper, la nueva serie de los mismos creadores The Office (Greg Daniels) que esta vez se adentra en la sala de redacción de un precario periódico local. En el mismo lenguaje de falso documental, la producción inglesa presenta a los personajes del diario Toledo Truth Teller, los cuales carecen de cualquier experiencia periodística, pero destilan encanto.
Una exposición colectiva y próximo estreno teatral en ZocoMás de 100 artistas del colectivo MOVA (Movimiento Viva el Arte), con el apoyo de Galería VALA, están exhibiendo sus obras en Centro Zoco en la Dehesa. Diversas disciplinas -pintura, escultura, grabado y fotografía-, sesiones de creación en vivo y actividades para el público infantil son algunas de las actividades de la Feria Art Mova que podrá visitarse hasta el 19 de octubre en La Dehesa 1500, Lo Barnechea.
Y en el mismo lugar, el 17 de este mes Teatro Zoco estrena La verdad, de Florian Zeller, dirigida por Álvaro Viguera, con actuaciones de Camila Hirane, María Gracia Omegna, Álvaro Espinoza y Nicolás Saavedra, la obra muestra los enredos de dos parejas de amigos cercanos. Hasta el 23 de noviembre. Funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas y domingo a las 18:00. zocosantiago.cl
