Utilidades de sudafricana Gold Fields se disparan 187% en 2025 ante mayor precio del oro y aporte de mina en Chile

El valor del precioso metal transado por la compañía aurífera aumentó un 45% durante el año, promediando US$ 3.496 por onza equivalente. El CEO de la firma destacó que "Salares Norte obtuvo resultados especialmente buenos".

La compañía aurífera Gold Fields, queel año pasado inauguró la mayor mina de oro de Chile, Salares Norte, reportó un sólido desempeño durante 2025, alcanzando un beneficio final -utilidad atribuible a los dueños de la compañía- de US$ 3.567 millones al 31 de diciembre, lo que representa un 187% más que los US$ 1.250 millones registrados en el año previo.

Así, impulsada por el boom del precio del oro, la firma sudafricana liderada por Mike Fraser registró un aumento del 68% en sus ventas: pasando de US$ 5.201 millones de 2024 a US$ 8.751 millones el año pasado. El Ebitda ajustado fue de US$ 5.637 millones, un aumento del 98% año contra año.

Cabe destacar que el valor del precioso metal transado por el grupo aumentó un 45% en 2025, promediando US$ 3.496 por onza de oro equivalente, mientras que las onzas vendidas por Gold Fields crecieron un 11% interanual. Como consencuencia, el efectivo neto generado por la minera el año pasado fue de US$ 919 millones, un 301% por sobre lo registrado en 2024.

"Obtuvimos resultados sólidos en 2025, con una mejora significativa en nuestro rendimiento en materia de seguridad, operaciones y finanzas", comentó Fraser en la entrega de resultados y destacó que la producción atribuible de oro de la compañía aumentó un 18%, hasta las 2,438 millones de onzas equivalentes.

Para 2026, Gold Fields estima una producción anual total de entre 2,400 y 2,600 millones de onzas, con un costo all-in sustaining (AISC) de entre US$ 1.800 a US$ 2.000 por onza.

Chile: Salares Norte y otros proyectos

En esa línea, Fraser se refirió específicamente la operación aurífera inaugurada el año pasado en Chile. "Salares Norte obtuvo resultados especialmente buenos en el segundo semestre, alcanzando su producción comercial en el tercer trimestre de 2025, totalizando una producción por sobre el límite superior de las previsiones". Así, agregó: "la mejora de los resultados operativos, junto con el aumento del precio del oro, dio lugar a sólidos resultados financieros".

La mina ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la Región de Atacama representó el 16,3% de la producción total de la compañía: produjo 397 mil onzas equivales de oro el año pasado, por encima del rango de entre 325 a 375 mil onzas pronosticado por la firma. "Es alentador que la planta continuara operando sin interrupciones durante los meses de invierno, a pesar de encontrarse aún en la fase de puesta en marcha y de sufrir fenómenos meteorológicos similares a los de 2024", comentó la empresa a raíz de los congelamientos de los equipos sufridos hace dos años, a días de su puesta en marcha. Salares Norte generó US$ 808 millones en flujo de caja libre durante 2025.

Respecto a otros proyectos en el país, la aurífera anunció avances en la iniciativa Santa Cecilia que desarrolla junto a Torq Resources a través de un joint venture, donde la primera fase de perforación "demostró existencias de amplias zonas de mineralización de oro y cobre de baja ley adyacentes al desarrollo de Norte Abierto". Ahora, se alista la Fase 2 de perforaciones en la zona.