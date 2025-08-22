Click acá para ir directamente al contenido
El Rey del Rastro y Los Busquillas: un aire joven al negocio de las antigüedades

Alejados de los espacios tradicionales como el Parque de los Reyes o el Persa Biobío, dos emprendimientos jóvenes le dan aire fresco al mundo de las antigüedades. Su apuesta combina redes sociales, objetos con historia y una mirada que reivindica lo bello y lo noble en tiempos dominados por el consumo rápido y desechable.

Por: Josefina Hirane

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 17:45 hrs.

