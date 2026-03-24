Alibaba presenta chip de nueva generación para IA agéntica

El nuevo procesador triplica el rendimiento de su generación previa y apunta a cargas de trabajo de IA, en paralelo al despliegue de plataformas empresariales diseñadas para automatizar operaciones con agentes.

Alibaba reveló el martes su procesador de próxima generación XuanTie C950 de 5 nanómetros en una conferencia interna, según informó la compañía en una publicación de blog, mientras el gigante tecnológico chino se prepara para el avance hacia la inteligencia artificial (IA) agéntica.

El chip para servidores de 3,2 GHz, construido sobre la arquitectura de código abierto RISC-V, fue presentado como “la CPU RISC-V de mayor rendimiento del mundo” en una conferencia organizada por DAMO Academy, el brazo de investigación de Alibaba, según reportes de medios chinos.

El chip es más de tres veces más rápido que su predecesor, el XuanTie C920, señalaron los reportes. La compañía no reveló qué fabricante produjo el chip.

“La naturaleza de estándar abierto de RISC-V permite a los diseñadores de chips personalizar conjuntos de instrucciones y acelerar cargas de trabajo específicas de IA con costos de licenciamiento nulos o bajos. Esto es particularmente importante para el desarrollo de agentes de IA”, indicó la publicación.

Alibaba está acelerando el desarrollo interno de chips a través de su división de semiconductores T-Head, enfocándose principalmente en la serie Zhenwu 810E para entrenamiento e inferencia de IA, mientras que la serie XuanTie está orientada a sistemas cloud de alto rendimiento y a la IA agéntica.

El movimiento se produce después de que Alibaba lanzara la semana pasada Wukong, su plataforma empresarial optimizada para flujos de trabajo con agentes de IA, en un contexto donde empresas e instituciones en toda China están adoptando OpenClaw.

Su equivalente internacional, Accio Work, fue lanzado el lunes. La plataforma de IA agéntica afirma que puede ejecutar de forma autónoma operaciones empresariales complejas para pequeñas y medianas empresas.

La firma reorganizó parte de sus equipos enfocados en IA bajo la recientemente creada Alibaba Token Hub a inicios de este mes, que se centra en desarrollar plataformas de trabajo con IA para empresas.

El cambio en la estrategia de negocio se produce mientras Alibaba busca nuevas formas de asegurar su rentabilidad, en medio de una fuerte caída en los precios de los tokens de modelos de IA en China debido a la intensa competencia local.