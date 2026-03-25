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IPoM del Banco Central se hace eco de alzas de combustibles: sube pronóstico de inflación a 4% a diciembre y baja PIB a rango de 1,5%-2,5%
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China restringe salida del país de fundadores de la startup Manus, adquirida por Meta

Xiao Hong y Ji Yichao fueron convocados este mes a una reunión en Beijing con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma e interrogados sobre posibles infracciones a las normas de inversión extranjera directa y posteriormente se les indicó que no podían salir de China.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 08:22 hrs.

China Estados Unidos Meta tecnología Inteligencia Artificial IA
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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