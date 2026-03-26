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Desarrollo de IA de Google sacude a fabricantes de chips de memoria a nivel mundial

La compañía señaló que su nueva tecnología TurboQuant puede limitar la cantidad de memoria necesaria para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala al menos en un factor de seis, reduciendo el costo total de entrenamiento de inteligencia artificial.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 08:18 hrs.

Google tecnología Acciones Inteligencia Artificial IA
<p>Los precios de productos de memoria y almacenamiento han aumentado en los últimos meses ante la escasez provocada por la fuerte demanda vinculada al auge de la inteligencia artificial. Foto: Bloomberg</p>

Los precios de productos de memoria y almacenamiento han aumentado en los últimos meses ante la escasez provocada por la fuerte demanda vinculada al auge de la inteligencia artificial. Foto: Bloomberg

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