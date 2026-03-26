Desarrollo de IA de Google sacude a fabricantes de chips de memoria a nivel mundial

Los precios de productos de memoria y almacenamiento han aumentado en los últimos meses ante la escasez provocada por la fuerte demanda vinculada al auge de la inteligencia artificial. Foto: Bloomberg

La compañía señaló que su nueva tecnología TurboQuant puede limitar la cantidad de memoria necesaria para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala al menos en un factor de seis, reduciendo el costo total de entrenamiento de inteligencia artificial.

Las acciones de fabricantes de memoria y almacenamiento informático cayeron después de que investigadores de Google anunciaran una nueva técnica de compresión que podría reducir la cantidad de memoria necesaria para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

SK Hynix Inc., un fabricante clave de chips de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial, cayó hasta un 6,4% en la bolsa de Corea. El fabricante de memoria flash Kioxia Holdings Corp. retrocedió en una magnitud similar en Tokio. Esto siguió a las pérdidas de Micron Technology Inc. y Sandisk Corp. el miércoles en Nueva York.

Google, de Alphabet Inc., señaló que su nueva tecnología TurboQuant puede limitar la cantidad de memoria necesaria para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala al menos en un factor de seis, reduciendo el costo total de entrenamiento de inteligencia artificial. La memoria es una parte clave de los aceleradores de Nvidia Corp. y la demanda ha aumentado durante el auge de la inteligencia artificial.

La noticia de Google generó cierta cautela ante la posibilidad de que las necesidades de memoria puedan reducirse. Sin embargo, los inversionistas optimistas que siguen el fuerte repunte de las acciones globales de memoria sostienen que una mayor eficiencia en realidad aumentará, en lugar de reducir, la demanda, apoyándose en una teoría conocida como la paradoja de Jevons.

Este principio del siglo XIX fue citado en una nota del equipo de trading de JPMorgan Chase & Co. Sus analistas indicaron que los inversionistas podrían tomar ganancias tras la noticia, pero que no existe una amenaza a corto plazo para el consumo de memoria.

TurboQuant es positivo para los hyperscalers dado el potencial de rendimiento sobre la inversión, escribió el analista de Morgan Stanley Shawn Kim en una nota. También podría beneficiar a los fabricantes de memoria en el largo plazo, añadió, ya que “un menor costo por token también puede conducir a una mayor demanda de adopción de productos”.

Los precios de productos de memoria y almacenamiento han aumentado en los últimos meses ante la escasez provocada por la fuerte demanda vinculada al auge de la inteligencia artificial. Esto ha impulsado movimientos exponenciales en acciones relacionadas, como el alza de 700% de Kioxia desde finales de agosto.

Algunos analistas cuestionaron la idea de que TurboQuant tenga implicaciones negativas para la memoria, aludiendo a la paradoja de Jevons. Se trata de una teoría de un economista inglés sobre la producción de carbón que sostiene que, cuanto más eficiente se vuelve la tecnología, mayor será la demanda. La misma idea fue mencionada el año pasado cuando el modelo de inteligencia artificial DeepSeek de bajo costo en China generó temores de una menor necesidad de tecnología más avanzada.

El desarrollo de Google podría tener “poco impacto en la demanda dado el extremo nivel de restricciones de oferta”, escribió el analista de Ortus Advisors Andrew Jackson en una nota en Smartkarma. Para Kioxia, “tras ganancias tan significativas, es lógico ver una toma de ganancias”.