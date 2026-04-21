Cámara Chilena de IA alertó sobre Mythos y llamó a elevar los estándares de resiliencia digital
El gremio dijo que el agente de IA Anthropic plantea un desafío para la seguridad sistémica.
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Anthropic sigue dando de qué hablar. A su nuevo modelo Claude Cowork –que puso en jaque la hegemonía del software de gestión- sumó Mythos, un agente de inteligencia artificial (IA) que permite detectar, pero también explotar, vulnerabilidades de ciberseguridad. Sin embargo, la tecnológica de Silicon Valley señaló que el modelo era tan avanzado, que decidió limitar su uso a un grupo reducido de empresas (Project Glasswing).
La singularidad de estas declaraciones disparó las alertas en empresas, gremios y gobiernos de todo el mundo. En Chile, la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial (CCHIA), un gremio que debutó en 2025 y que reúne a 45 socios –startups, consultoras y empresas de IA- señaló que si bien el modelo promete una capacidad defensiva revolucionaria para parchar infraestructuras críticas, también plantea un desafío ético y de seguridad sistémica.
El presidente de la CCHIA, Edison Vásquez, llamó a no subestimar este avance.
“Con la llegada de modelos como Mythos, la brecha entre la capacidad ofensiva y defensiva en el ciberespacio se vuelve más delgada que nunca”, dijo.
Además, Vásquez advirtió sobre la capacidad de la herramienta tanto para “blindar una nación” como exponer sus “puntos más críticos en cuestión de horas”.
En esa línea, hizo un “llamado urgente” a las empresas chilenas y al Estado, a elevar los estándares de seguridad y resiliencia digital.
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