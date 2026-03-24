OpenAI se despidió de Sora, su modelo de video generativo

Mientras la tecnológica de Silicon Valley cancela una de sus aplicaciones, su brazo sin fines de lucro anunció una inversión de US$ 1.000 millones en 2026.

Este martes, Reuters informó que OpenAI dejará de ofrecer su modelo de generación de videos Sora, según un mensaje publicado en la cuenta oficial de la aplicación en X.

Sora, lanzada en septiembre de 2025, permite a los usuarios crear y compartir videos generados por inteligencia artificial (IA) a partir de contenido protegido por derechos de autor, así como publicarlos en plataformas similares a las redes sociales.

“Nos despedimos de la aplicación Sora. A todas las personas que crearon con Sora, la compartieron y construyeron una comunidad en torno a ella: gracias. Lo que hicieron con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante. Pronto compartiremos más información, incluyendo los plazos para la aplicación y la API, y detalles sobre cómo preservar su trabajo”, publicó la cuenta oficial de Sora en X.

Inversión en IA

Este martes OpenAI anunció una inversión de US$ 1.000 millones a través de su brazo sin fines de lucro para financiar proyectos de IA enfocados en ayudar a proteger a la sociedad de los posibles riesgos de esta tecnología, como las amenazas biológicas, además de financiar iniciativas para usar IA en ciencias de la vida.

Las inversiones provendrán de subvenciones y programas externos, consignó Bloomberg.

OpenAI ya había dado a conocer que la fundación destinaría US$ 25 mil millones en los próximos años a acelerar avances en salud y a abordar las posibles consecuencias de la IA.

La compañía también anunció los nuevos nombramientos de la fundación OpenAI. Uno de los cofundadores de OpenAI, Wojciech Zaremba, dirigirá las iniciativas de resiliencia, centrándose en el impacto de la tecnología en la bioseguridad y la seguridad general. En tanto, Jacob Trefethen, quien trabajó en Coefficient Giving, supervisará el área de ciencias biológicas, que inicialmente se enfocará en usar la IA para acelerar la investigación del Alzheimer, entre otras enfermedades. También fichó a Robert Kaiden, exejecutivo de Twitter como director financiero.