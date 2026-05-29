Guía de Ocio: Patrimonio a mil y otros buenos panoramas

El patrimonio y la cultura está de fiesta este fin de semana. Además hay Furia del libro, una nueva cinta de Almodovar, una exposición en MUT y un valioso registro fotográfico.

Patrimonio a mil

• Museo de Anatomía. Recorrer las dependencias del







. Recorrer las dependencias del Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile , es una experiencia única y poco convencional. En aproximadamente 60 minutos se puede recorrer el auditorio, colecciones históricas, pabellones con material de estudio, parte del patrimonio científico y educativo del país. De 10 a 17:30 horas. En Zañartu 1130, Independencia.

• El Banco de Chile abrirá las puertas de su emblemática casa matriz. El edificio celebra este año su centenario y 10 años como Monumento Histórico Nacional. Recorridos inmersivos para conocer sus 130 años de historia, presentaciones musicales. De 09 a 17 horas. Paseo Ahumada 251, Santiago.





• Banco Central de Chile. Visitas a su impresionante oficina presidencial, museo numismático y lingotes de oro. Incluye recorridos guiados que explican la evolución monetaria del país. Domingo 31 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas. Agustinas 1180.





• El Tribunal Constitucional invita a visitar el palacio que alberga su sede institucional. Este domingo 28 se realizarán visitas guiadas por orden de llegada, de 9:00 a 16:00 horas. Huérfanos 1234, Santiago.







• Museo Violeta Parra. Reabrió en marzo después de años cerrado tras el incendio que lo afectó en el contexto del estallido social. Además de parte importante del legado de la cantautora, como varias de sus arpilleras, tendrá actividades variadas, mediaciones en sala, juegos participativos de cultura tradicional y conciertos. Sábado y domingo, entre las 10 y las 17 horas. Vicuña Mackenna 37.





• El Palacio Ariztía, ícono del patrimonio arquitectónico chileno que actualmente se encuentra en proceso de restauración para convertirse en el futuro centro de extensión UTEM, abrirá sus puertas para ofrecer recorridos por sus salones, destacando su valor histórico y su vínculo con la transformación social y urbana del país a fines del siglo XIX.





Ex cervecería Ebner. El Mall Barrio Independencia invita a un recorrido cultural por el edificio patrimonial que albergó a la cervecería Ebner, hoy reconvertido. El domingo a las 10 horas habrá una visita guiada. Avenida Independencia 565, comuna Independencia.



. El Mall Barrio Independencia invita a un recorrido cultural por el edificio patrimonial que albergó a la cervecería Ebner, hoy reconvertido. El domingo a las 10 horas habrá una visita guiada. Avenida Independencia 565, comuna Independencia.

Almodóvar trae melancolía



Esta semana llegó a los cines la última cinta de Pedro Almodovar. Elogiada en el último festival de Cannes, Amarga Navidad aborda la memoria, el duelo, el amor y el proceso creativo. La película, protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, narra dos historias paralelas que terminarán por encontrarse. La primera se sitúa en Madrid, en 2004, siguiendo la vida de una directora de publicidad marcada por relaciones complejas y pérdidas. En paralelo, en el verano de 2026, se presenta un famoso director de cine que atraviesa una crisis creativa. El particular sello estético del director, como siempre, ocupa un espacio importante.

Vuelve la Furia



Este fin de semana la Gran Nave de Estación Mapocho recibirá una nueva edición de La Furia del Libro, encuentro literario y feria de editoriales independientes que este año alcanzará un récord histórico con más de 330 editoriales participantes. Se cumplen 17 años y además de libros, habrá encuentros entre lectores, editoriales y autores, conversatorios, lanzamientos y actividades para todo público. De 10:30 a 20:00 horas.



Este fin de semana la Gran Nave de Estación Mapocho recibirá una nueva edición de La Furia del Libro, encuentro literario y feria de editoriales independientes que este año alcanzará un récord histórico con más de 330 editoriales participantes. Se cumplen 17 años y además de libros, habrá encuentros entre lectores, editoriales y autores, conversatorios, lanzamientos y actividades para todo público. De 10:30 a 20:00 horas.

Escenas de cenas pasadas



, de la fotógrafa chilena Catalina Riutort, es una serie de imágenes que explora la energía que provocan los encuentros compartidos, transformando la mesa en un territorio de memoria, intimidad y ritual cultural. Los vestigios de una cena actúan como testigos de un rito y de una experiencia conjunta. Y aunque la presencia humana no se muestra de manera directa, persiste la vibración de los objetos, la luz, el color y el caos. Abierta hasta el 14 de junio en MUT. Las mesas , de la fotógrafa chilena Catalina Riutort, es una serie de imágenes que explora la energía que provocan los encuentros compartidos, transformando la mesa en un territorio de memoria, intimidad y ritual cultural. Los vestigios de una cena actúan como testigos de un rito y de una experiencia conjunta. Y aunque la presencia humana no se muestra de manera directa, persiste la vibración de los objetos, la luz, el color y el caos. Abierta hasta el 14 de junio en MUT.

Una historia hecha de matrimonios



Esta semana se lanzó un libro que recopila 200 fotos de matrimonios entre 1840 y 2026, un archivo importante, rescatado de remates y donaciones familiares, y que cuenta la historia social de Chile a través de esos registros. Detrás están Fernando Brügmann y Mario Rojas (conservadores e investigadores de la ciudad y la sociedad a través de la fotografía), y también fundadores del Archivo Patrimonial Brügman, una de las colecciones fotográficas privadas y patrimoniales más grandes de Chile, al cual se sumó el análisis histórico de la historiadora Magdalena Dittborn Callejas. Un precioso testimonio del paso del tiempo y las costumbres del país.