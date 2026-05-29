Guía de Ocio: Patrimonio a mil y otros buenos panoramas
El patrimonio y la cultura está de fiesta este fin de semana. Además hay Furia del libro, una nueva cinta de Almodovar, una exposición en MUT y un valioso registro fotográfico.
Noticias destacadas
• Museo de Anatomía. Recorrer las dependencias del Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es una experiencia única y poco convencional. En aproximadamente 60 minutos se puede recorrer el auditorio, colecciones históricas, pabellones con material de estudio, parte del patrimonio científico y educativo del país. De 10 a 17:30 horas. En Zañartu 1130, Independencia.
• Museo Violeta Parra. Reabrió en marzo después de años cerrado tras el incendio que lo afectó en el contexto del estallido social. Además de parte importante del legado de la cantautora, como varias de sus arpilleras, tendrá actividades variadas, mediaciones en sala, juegos participativos de cultura tradicional y conciertos. Sábado y domingo, entre las 10 y las 17 horas. Vicuña Mackenna 37.
Esta semana llegó a los cines la última cinta de Pedro Almodovar. Elogiada en el último festival de Cannes, Amarga Navidad aborda la memoria, el duelo, el amor y el proceso creativo. La película, protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, narra dos historias paralelas que terminarán por encontrarse. La primera se sitúa en Madrid, en 2004, siguiendo la vida de una directora de publicidad marcada por relaciones complejas y pérdidas. En paralelo, en el verano de 2026, se presenta un famoso director de cine que atraviesa una crisis creativa. El particular sello estético del director, como siempre, ocupa un espacio importante.
Este fin de semana la Gran Nave de Estación Mapocho recibirá una nueva edición de La Furia del Libro, encuentro literario y feria de editoriales independientes que este año alcanzará un récord histórico con más de 330 editoriales participantes. Se cumplen 17 años y además de libros, habrá encuentros entre lectores, editoriales y autores, conversatorios, lanzamientos y actividades para todo público. De 10:30 a 20:00 horas.
Las mesas, de la fotógrafa chilena Catalina Riutort, es una serie de imágenes que explora la energía que provocan los encuentros compartidos, transformando la mesa en un territorio de memoria, intimidad y ritual cultural. Los vestigios de una cena actúan como testigos de un rito y de una experiencia conjunta. Y aunque la presencia humana no se muestra de manera directa, persiste la vibración de los objetos, la luz, el color y el caos. Abierta hasta el 14 de junio en MUT.
Esta semana se lanzó un libro que recopila 200 fotos de matrimonios entre 1840 y 2026, un archivo importante, rescatado de remates y donaciones familiares, y que cuenta la historia social de Chile a través de esos registros. Detrás están Fernando Brügmann y Mario Rojas (conservadores e investigadores de la ciudad y la sociedad a través de la fotografía), y también fundadores del Archivo Patrimonial Brügman, una de las colecciones fotográficas privadas y patrimoniales más grandes de Chile, al cual se sumó el análisis histórico de la historiadora Magdalena Dittborn Callejas. Un precioso testimonio del paso del tiempo y las costumbres del país.
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