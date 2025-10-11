800 millones de usuarios y un chileno de testigo: así fue el DevDay 2025 de OpenAI
Griffero no pensaba asistir. Todo cambió el 12 de agosto, cuando Julia Duarte, de Monashees -el fondo brasileño que invirtió en Fintoc- le escribió para comentarle sobre el evento. Postuló ese mismo día y fue aceptado, pero sólo para la transmisión online. No le bastó.
Noticias destacadas
OpenAI volvió a mover la frontera tecnológica. ChatGPT ya tiene 800 millones de usuarios activos al mes y es la empresa privada más valiosa del planeta, con una valoración de US$ 500 mil millones. El lunes, frente a 1.500 personas en el histórico Fort Mason de San Francisco, Sam Altman presentó las novedades del producto. Entre los asistentes estaba Cristóbal Griffero, CEO de Fintoc, uno de los pocos chilenos que presenció el DevDay 2025.
Griffero no pensaba asistir. Todo cambió el 12 de agosto, cuando Julia Duarte, de Monashees -el fondo brasileño que invirtió en Fintoc- le escribió para comentarle sobre el evento. Postuló ese mismo día y fue aceptado, pero sólo para la transmisión online. No le bastó.
“Le escribí un mail a una cuenta genérica @openai con un poco de contexto: ‘Hola, soy Cristóbal, hice Fintoc, un producto que usa el 40 % de la población chilena, también fundé una empresa de criptomonedas que transó US$ 300 millones y he hecho aportes al código fuente de Bitcoin’”, cuenta. Funcionó. OpenAI le regaló una entrada presencial.
El evento comenzó a las 8 am, con dos horas de networking y desayuno antes de que Altman subiera al escenario. “Fue poco bullshit o teorías de adónde va el mundo -recuerda Griffero-, básicamente fueron los anuncios y los números de ChatGPT”.
El primero fue SDK: “que son básicamente sistemas que permiten que uno pueda tener aplicaciones nativas dentro de ChatGPT”, explica. Esto -dice- le cambió su visión de lo que viene en inteligencia artificial, porque “básicamente están trayendo las aplicaciones hacia adentro de ChatGPT, no ChatGPT que salga hacia afuera”.
El segundo anuncio fue el Agent Kit, “el primer paso para que cada persona pueda construir su propio asistente personal”. Esta es la herramienta más comentada del evento, ya que puede impactar el día a día de cualquier persona y no es un anuncio técnico.
El cierre trajo mejoras en Codex -la herramienta de OpenAI para programadores- y el lanzamiento de la API de Sora 2, su sistema de videos generados por IA. Altman mostró ejemplos como Mattel, que entrega un boceto a Sora y obtiene un video listo para publicidad.
Han sido semanas intensas para la firma: firmaron una alianza con AMD y ya circulan rumores sobre el dispositivo que diseña Jony Ive, el histórico creador del iPhone, junto a Altman.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
¿Cómo es litigar para el Estado? Cuatro abogados analizan las limitaciones y desafíos que enfrentan
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete