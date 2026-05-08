Amy Winehouse, Jorge Yarur y la curiosa conexión en un fallo en Londres

Una sentencia de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales reveló correos y vínculos entre la estilista de Amy Winehouse, la casa de subastas Julien’s Auctions y el Museo de la Moda de Jorge Yarur en Santiago.

A inicios de enero de 2020, Naomi Parry, la estilista personal de Amy Winehouse, le escribió un correo a Mitch Winehouse, padre de la cantante fallecida en 2011. Le contaba que el Museo de la Moda, en Santiago, quería montar una exhibición con vestidos y objetos de su hija. Le sugería que viajara a Chile para el cierre de la muestra. Allí estaría “Jorge, uno de los mayores compradores de Julien’s Auctions”, la casa de remates estadounidense que tiempo después subastaría parte de esa misma colección en Los Ángeles. La estilista lo describía a Jorge como “aparentemente, muy acomodaticio”.

Ese correo apareció publicado el 20 de abril pasado, en una sentencia de más de 200 páginas dictada por la High Court of Justice. Lo redactó la jueza Sarah Clarke, en el caso que enfrentaba al padre de Amy contra Parry y contra Catriona Gourlay. Mitch las acusaba de haberse apropiado de vestidos, carteras y objetos personales de Amy y de haberlos rematado en 2021 sin autorización del Estate. La jueza les dio la razón a las demandadas en lo central. Pero por el camino, en la reconstrucción de los hechos, fue dejando rastros chilenos.

La conexión local es Jorge Yarur Bascuñán, fundador del Museo de la Moda en Vitacura. Su nombre de pila aparece varias veces en el fallo, casi siempre por su doble condición. Por un lado, anfitrión institucional de la exhibición “Colección Amy Winehouse Beyond Black”, que abrió en Santiago en marzo de 2021 con cerca de 65 piezas. Por otro lado, comprador habitual de la casa de subastas que organizó el remate del cual derivó el juicio.

La sentencia (desfavorable para el padre de la cantante) explica que la muestra chilena era la segunda escala de un circuito de tres museos. Antes había estado en el Grammy Museum, en Los Ángeles, y después iría al Design Museum.

El director y fundador del Museo de la Moda, Jorge Yarur Bascuñán, dijo a DF MAS que “la exhibición de la colección de Amy en Chile fue gracias a la amistad que tenemos con la Casa Julien’s y con Naomi Parry, la estilista y diseñadora de Amy y cuyas creaciones fueron las que alcanzaron el mayor precio en la subasta posterior que se hizo en California. Hace pocos días conversé con Naomi y ella está muy contenta por el fallo, ya que fue una buena amiga de Amy”.