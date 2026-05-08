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Amy Winehouse, Jorge Yarur y la curiosa conexión en un fallo en Londres

Una sentencia de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales reveló correos y vínculos entre la estilista de Amy Winehouse, la casa de subastas Julien’s Auctions y el Museo de la Moda de Jorge Yarur en Santiago.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 17:21 hrs.

<p>Amy Winehouse, Jorge Yarur y la curiosa conexión en un fallo en Londres</p>

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