El chileno de 23 que trabaja en Cognition, la empresa de IA valorizada en US$ 26 mil millones
Alister Mac Cormack es autodidacta y no tiene título. Armó su primer computador a los 12 años para jugar mejor, y aprendió a programar en segundo medio de un libro -Head First JavaScript-, sin curso.
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A Alister Mac Cormack lo contactaron por LinkedIn. Del otro lado estaba Cognition, la startup de San Francisco creadora de Devin -el “ingeniero de software” autónomo de inteligencia artificial- que en mayo levantó US$ 1.000 millones y quedó valorizada en US$ 26 mil millones. Hoy, a los 23 años, Mac Cormack es Forward Deployed Engineer de la compañía.
El cargo, en la práctica, es el puente entre lo técnico y lo comercial, explica el chileno. Cuando Cognition cierra un contrato, lo asignan a un cliente: se muda unas semanas a sus oficinas, instala el software en sus sistemas y capacita a los equipos con casos de uso. Cuando el producto no alcanza, programa desarrollos a medida.
Mac Cormack es autodidacta y no tiene título. Armó su primer computador a los 12 años para jugar mejor, y aprendió a programar en segundo medio de un libro -Head First JavaScript-, sin curso. Por esos años ya hacía páginas web por encargo en Fiverr; la primera fue para una empresa de fumigación del Biobío en plena pandemia.
Entró a Ingeniería UC por el programa NACE y trabajó los cuatro años en paralelo. Fue ingeniero de software en Ruuf y luego en Shinkansen junto a Leo Soto, a quien define como la persona más influyente en su carrera. En su primer semestre en la universidad construyó con unos amigos una herramienta para automatizar la inscripción de ramos -un trámite manual que dependía de la conexión a internet-. Llegó a 100 inscritos en menos de 24 horas y la Dirección de Pregrado amenazó con sanciones, el caso escaló hasta Casa Central. Creían que vendían el servicio cuando en realidad pagaban el hosting de su bolsillo para ofrecerlo gratis. Poco después, la misma facultad lo sumó a co-diseñar su sistema oficial de avance curricular.
En el camino quedó en el muro de la fama del CSIRT (hoy ANCI) -la entidad del gobierno que se encarga de la protección de datos y ciberseguridad en Chile- por reportar una de las mayores filtraciones de datos del país en el área de la salud y que fue resuelta en menos de 24 horas. Mac Cormack tiene CVEs a su nombre por vulnerabilidades en proyectos open source de uso masivo, hizo pentesting a bancos en Nivel4, ganó Platanus Hacks 2024 y cofundó Hack.ING, la competencia de hacking universitaria más grande de Latinoamérica.
No es primera vez que tiene relación con San Francisco, antes ganó la beca The Bridge (2023) y fue seleccionado para la AI Startup School de Y Combinator (2025) con Musk, Altman y Karpathy entre los expositores.
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