Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

“Estamos de racha”: cómo Platanus fichó (e invirtió) en las únicas dos startups mexicanas seleccionadas por Y Combinator en sus últimos batches

“Me pone muy orgullosa que nosotros, un fondo originalmente chileno, seamos los únicos inversionistas detrás de dos empresas que luego son avaladas por uno de los inversionistas más prestigiosos del mundo”, reflexiona Paula Enei, cofundadora de Platanus.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 18:30 hrs.

<p>“Estamos de racha”: cómo Platanus fichó (e invirtió) en las únicas dos startups mexicanas seleccionadas por Y Combinator en sus últimos batches</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
2
Coffee break

Tras 33 años de trabajo: así se vivió en Sodimac la renuncia de su histórico gerente general
3
Coffee break

Kombuchacha en Nueva York: cómo la marca chilena llegó a las repisas del retail en EEUU
4
Coffee break

El Cachalote: la embarcación científica chilena galardonada con el Nobel del mar
5
Coffee break

Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona de exhibición a Buenos Aires
6
Coffee break

Quién está detrás de Radar Electoral: el termómetro que combina encuestas para leer la carrera presidencial
7
Coffee break

Empresa de fundador de Alibaba invierte en R2, fintech de origen chileno
8
Cómo cuido mis lucas

El indicador Halloween: ¿qué es y por qué es importante?

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete