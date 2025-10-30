Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
El 27 de octubre recién pasado, el menor de los hijos del abogado Nurieldín Hermosilla Rumie -quien lleva su mismo nombre-, acudió a la justicia con una petición. Que se procediera a la apertura del testamento del penalista, quien falleció el pasado 3 de octubre.
Del escrito judicial activado por Nurieldín Hermosilla Jequier se desprende que fue el 20 de diciembre de 2007 cuando Nurieldín Hermosilla Rumie acudió a la 26 notaría de Santiago, de Humberto Quezada Moreno, ubicada en Las Condes, para entregar en sobre cerrado su testamento.
En total son 5 los hijos que tuvo el destacado penalista fallecido. Tres del primer matrimonio con Luz Elena Osorio, que son Luis, Nuriluz y Juan Pablo Hermosilla Osorio. Y dos son del segundo matrimonio con Nicole Jequier, que son Nicole y Nurieldín Hermosilla Jequier.
Personas que conocen del caso indican que fue el hermano menor quien pidió la diligencia en la justicia, pero que hay total acuerdo entre los hermanos, pues era un paso necesario para hacer la posesión efectiva.
Como todo testamento cerrado, no es público el patrimonio que está incluido en el documento, aunque -dicen personas enteradas-, entre los haberes del fallecido penalista también habría bienes culturales, pues Nurieldín Hermosilla fue un reconocido coleccionista de objetos de Pablo Neruda. Incluso fue partícipe de la fundación que lleva el nombre del poeta.
