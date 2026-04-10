Justicia cita a Solange Berstein, expresidenta de la CMF, en disputa con LarrainVial Activos
Se trata de la citación a responder preguntas -“absolver posiciones” como se llama en lenguaje técnico- para Solange Berstein Jáuregui, la hoy expresidenta de la CMF.
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Para el próximo 4 de junio, a las 11 horas, quedó agendada una cita largamente esperada por LarrainVial Activos, la unidad de activos alternativos de LarrainVial.
Se trata de la citación a responder preguntas -“absolver posiciones” como se llama en lenguaje técnico- para Solange Berstein Jáuregui, la hoy expresidenta de la CMF.
El contexto es la disputa que se abrió entre los hoy exdirectores de la LVA y la CMF luego de que la entidad les impusiera una multa en el caso del Fondo Capital Estructurado I, destinado a saldar las deudas de Antonio Jalaff, caso que es una de las tantas aristas abiertas tras el caso Factop-Audio. Tras la multa del regulador los hoy exdirectores de LVA reclamaron en la Corte de Apelaciones esta sanción, convencidos de que hay responsabilidad del regulador al no haber actuado a tiempo si conocía desde antes el mal estado financiero de la corredora de bolsa STF.
Claro que, a diferencia de lo que pedían los exdirectores, esto es, que ella concurriera personalmente y sin posibilidad de delegación, la resolución del tribunal fue citarla “personalmente o representada”.
La sala tramitadora de la Corte de Apelaciones también pidió que comparezcan, el día anterior, 3 de junio, entre otros, Cristian Villalobos Oliveros y Daniel García Schlling, quienes a la fecha de los hechos ocupaban en la CMF los cargos de director de Supervisión Prudencial de Valores y director general de Supervisión de Conducta del Mercado, respectivamente. García Schiling fue una de las tres autoridades recientemente removidas por la nueva presidenta de la CMF, Catherine Tornel.
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