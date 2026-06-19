La audiencia clave que se avecina en caso Australis
Para fines de la próxima semana está agendada una audiencia pedida por Martín Guiloff para discutir el sobreseimiento definitivo de esta causa en su contra.
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Para el próximo viernes 26 de junio está citada una audiencia que podría ser clave en el famoso caso Australis, por el cual están enfrentados el controlador de esta compañía, el grupo chino Joyvio, y el empresario Isidoro Quiroga, quien les vendió la firma. Esto, por la supuesta sobreproducción de salmones que habría aquejado a la compañía al momento de aquella transacción, concretada en 2019, y que el grupo chino acusa que no les fue informada, lo que ha sido negado por Quiroga.
Para ese día está agendada una audiencia pedida por uno de los imputados en la causa penal de este caso, Martín Guiloff -el expresidente de la firma-, para discutir el sobreseimiento definitivo de esta causa en su contra. Quienes conocen este pedido de Guiloff -a través de su defensa, Miguel Chaves- indican que sería una audiencia bastante crucial para todo el caso, pues si bien el pedido de sobreseimiento es personal, evidentemente, en lo grueso, los hechos investigados son los mismos por los cuales Isidoro Quiroga también está formalizado en esta causa.
En otras palabras, si es acogido por el tribunal este sobreseimiento, podría restar peso a la imputación hecha por el grupo Joyvio. Con todo, fuentes ligadas a esta parte indican que los querellantes se van a oponer a este sobreseimiento, y lo mismo haría la Fiscalía. Y que, por lo demás, si el tribunal lo concediera, indican, de todas formas hay participaciones y responsabilidades que son individuales.
Esta audiencia coincidirá también con que se acerca el fin del plazo para investigar entregado a la Fiscalía en la causa. En la última extensión entregada el 27 de abril, el tribunal dio 60 días más. Y si el persecutor no pide más plazo, debería venir la acusación.
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