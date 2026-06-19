Modela y Tintina, los otros proyectos que aguardan a Juan Enrique Rassmuss
Para el proyecto de una “ecociudad” , en la zona de Batuco, el empresario se reunió presencialmente con el alcalde Lampa, Jonathan Opazo, en abril pasado.
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Varios y diversificados son los proyectos que lleva adelante el empresario Juan Enrique Rassmuss Raier, cuyo negocio más visible es su participación en Grupo CAP, a través de Invercap, cuya propiedad controla a través de su sociedad Inversiones Hierro Viejo, con el 39,3% del capital.
Esta última es la misma compañía que en enero de este año sumó a uno de sus hijos a trabajar en la específica área TI de Hierro Viejo: Charles Rassmuss, un exalumno de dos prestigiosas instituciones de educación superior europeas, la Universidad de Edimburgo y la University College de Londres (UCL).
Terminado y aprobado con éxito un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial en otro de sus negocios mineros -Minera Cemin Pullalli-, uno de los proyectos que Rassmuss Raier lidera y al que le ha dedicado tiempo personal es a Modela, una empresa que se dedica al desarrollo urbano.
El negocio central de esta firma es una “Ecociudad” que se localizará en la comuna de Lampa, en la zona de la cuenca de Batuco. Allí históricamente el empresario -ingeniero civil de la PUC, pero con múltiples y variadas causas en las que se ha involucrado, desde la salud mental, hasta el Congreso del Futuro- ha empujado llevar a cabo un desarrollo urbano planificado y ordenado, con crecimiento urbano sustentable.
O sea, busca impulsar un proyecto que en vez de partir con un master plan prediseñado, recoja las inquietudes y necesidades de la comunidad y que incluya integración social genuina, previendo el crecimiento poblacional que se ha dado en la zona norte de Santiago.
Y es en ese contexto que en abril pasado el mismo Rassmuss se reunió directamente y en forma presencial con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo Carrasco, con el fin de presentar “el estado de avance” de la iniciativa, quedando de acuerdo con el municipio de volver a reunirse en unos meses más para darle seguimiento a la iniciativa, que cuenta con suelo urbano. Rassmuss guarda un lazo personal con la zona, pues su familia es “vecina” de Batuco desde hace 50 años. La madre del empresario, Sara Raier, nacida en Putaendo, se estableció con su familia en Batuco.
El otro de los negocios en los que Rassmuss Raier está muy activo es en Tintina Mines, una firma junior de exploración minera cotizada en la Bolsa de Toronto, en Canadá, y de la que el empresario es chairman y CEO. En su rol como junior -centrado en el descubrimiento, exploración y desarrollo de yacimientos-, Tintina Mines tiene a su haber tres proyectos en carpeta entre los más importantes: Red Mountain, Watson Lake -ambos en Canadá- y el chileno Domeyko Sulfuros.
Para este último acaba de hacer una operación financiera, una colocación privada por 91 millones de dólares canadienses -unos US$ 65 millones-, con la que sumó a gigantes como Sumimoto -entre otras entidades- para impulsar este proyecto de cobre y oro. Se trata de un yacimiento ubicado en la Región de Atacama, a unos 54 kilómetros al sur de Vallenar, cuya decisión final de inversión Tintina busca viabilizar mediante esta inyección de recursos acordada.
El plan incluye llevar a cabo las perforaciones, los estudios ambientales y el estudio de factibilidad definitivo en torno al yacimiento, que cuenta con recursos minerales medidos por unos 100,8 millones de toneladas y con una ley de cobre del 0,35 %, proyectando la firma una producción anual promedio durante la vida útil de la mina de aproximadamente 37000 toneladas de cobre y 57000 onzas de oro en concentrado.
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