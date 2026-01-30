Se despide el Zanzíbar y ya viene Meli Melo, la nueva apuesta gastronómica de sus dueños
El cierre del restaurant tiene que ver con el cierre de concesión de Borde Río (el próximo 4 de febrero).
Noticias destacadas
Desde que anunciaron el cierre del mítico Zanzíbar, el restaurant ubicado en Borde Río apenas ha dado abasto. Son muchos los comensales que han querido ir a despedirse y honrar momentos memorables. “Aquí hubo muchas pedidas de matrimonio”, ejemplifica Maxime Eijkman (32), gerenta comercial de Zanzíbar e hija de Susana Schnell, la creadora del espacio gastronómico en 1999. Se trata de una empresa familiar donde hoy participan los tres hijos: Maxime, Roxanne y Alex. “Mis primeros recuerdos son a los 5 años durmiendo sobre los sillones del Zanzíbar. En verdad es nuestra casa”, declara Maxime.
El cierre del restaurant tiene que ver con el cierre de concesión de Borde Río (el próximo 4 de febrero). Maxime afirma que, aunque hay mucho de nostalgia, lo ven como una oportunidad. Los tiempos calzan con la instalación de Meli Meló, un nuevo proyecto gastronómico familiar que abrirá sus puertas en marzo en MUT.
“El destino hizo que así fuera. Vamos a trasladar a todo el equipo de Zanzíbar al nuevo restaurant. Somos una familia que sólo hablamos de comida, está en nuestro ADN. Yo soy ingeniera comercial y trabajé siempre en el mundo corporativo, en empresas como Latam, en Cornershop. Mi hermano es ingeniero civil y trabajó en paneles solares y mi hermana es arquitecta. Y cada uno con su historia laboral volvió aquí. Es lindo abrir una nueva etapa marcada por nuestra generación”.
Meli Meló tendrá un concepto completamente distinto al Zanzíbar. Maxime lo describe como un taller de cocina contemporánea y cotidiana. Un espacio minimal que ofrecerá de brunch a bar. “Es una cocina en movimiento, la carta cambia por temporada e incluso dentro del mismo día”, describe. Cuenta que ya han recibido distintas ofertas para reabrir Zanzíbar en otro lugar. De momento no descartan nada, pero de todas maneras el martes a las 12:00 rematarán todo el mobiliario y objetos de decoración a través de www.rematesrudolph.cl. “Si volvemos a abrir, será desde cero. Igual como en 1999 mis padres se trajeron un container lleno de cosas desde Marruecos”, afirma la gerenta comercial. Cierran con el corazón lleno y una gran fiesta en el rooftop del local donde asistirán los amigos que los han acompañado todos estos años: “No fue una decisión financiera, nos estamos yendo en época de gloria. Es puramente porque nos surgió una buena oportunidad”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete