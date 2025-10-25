Click acá para ir directamente al contenido
Siempre hay un chileno… en el Louvre

El robo al museo parisino el domingo pasado fue una noticia digna de película: en ocho minutos los ladrones irrumpieron en el recinto, robaron joyas avaluadas en US$ 102 millones y escaparon en moto.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 21:02 hrs.

Cultura delincuencia
