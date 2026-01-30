Paula Recart y su nuevo camino a cargo de un emblemático parque en Manhattan
Hace dos meses la periodista chilena, radicada en Estados Unidos hace casi 20 años, asumió como presidenta de The Battery Conservancy. Su tarea principal es activar la programación de Battery Park, histórico pulmón verde ubicado en el corazón financiero de Manhattan. Aquí la historia de cómo su entusiasmo por jardinear se convirtió en un desafío vital.
“Una obrera del final del eslabón. Y me encantó. Muchas veces me tocó ver amanecer mirando el puerto”, cuenta desde una helada tarde neoyorquina la periodista y socióloga chilena, directora de revista Paula de 1998 a 2007.
Una de las señales de que necesitaba un nuevo rumbo era que cada vez le costaba más dejar el jardineo en Battery Park para irse a la oficina. “Me di cuenta de que me apasionaba mucho más estar ahí y algo me empezó a hacer ruido, porque yo siempre he trabajado por pasión. Soy muy creyente de que uno tiene que abrirse a las oportunidades y nunca me ha resultado planear nada”, comenta Paula.
“Me interesaba mucho defender ese proyecto político. Volvería a hacerlo de nuevo 100%. Hicimos un súper equipo, aprendí mucho y le puse todo lo que pude. La sorpresa fue la magnitud del resultado porque hasta el último día uno quiere ganar, pero fue una gran experiencia”, acota sobre su incursión en la candidatura que perdió frente a Jeannette Jara en junio del año pasado.
“Yo no soy paisajista, ni urbanista ni he trabajado en temas de ciudad, pero sentí el campanazo del destino a lo lejos. Mi amiga me insistió y me dijo que leyera la descripción del cargo y postulara. Y la verdad es que me sentí reflejada porque buscaban un director ejecutivo que tuviera visión para programar el parque, entendiera el tesoro que es y supiera conectarlo con nuevos públicos, además de levantar fondos, porque el parque no tiene ni un peso público”.
Le escribió por LinkedIn al headhunter que había publicado el aviso, y concertaron una llamada al día siguiente. “Yo estaba en Tunquén, hablamos como media hora, me contó cosas del parque y me dijo ‘tú eres la persona. El directorio va a decidir, pero si me preguntas a mí, creo que eres exactamente lo que están buscando’”, cuenta Paula.
Postuló, quedó seleccionada y entró a un largo proceso junto a otros 150 postulantes. A fines de noviembre asumió como presidenta de The Battery Conservancy. “Nunca pensé que estos momentos casi escapistas y literalmente tan terrenales -ir a plantar, aprender, meter las manos en la tierra un rato antes de que la ciudad despertara del todo- iban a abrirme un camino vital completamente nuevo. Y sin embargo aquí estoy”, escribió Paula en su cuenta de Instagram el 17 de noviembre.
Las 10 hectáreas de terreno le pertenecen a la ciudad, pero su operación está a cargo de The Battery Conservancy, organización sin fines de lucro que tiene una licencia con la ciudad de Nueva York para administrar el parque. Paula explica que Central Park fue el primer parque que ocupó este modelo. Fue en un momento de mucho descuido, durante los años ‘70, cuando la ciudad estaba en bancarrota y un grupo de ciudadanos se juntó para levantar recursos privados y defender el parque. Se trata de una alianza público-privada que permite operar y levantar fondos con mayor agilidad, señala Recart.
Se trata además de un sitio muy turístico, desde ahí se ve la Estatua de la Libertad y zarpan los botes que van a conocer el monumento. No tenía mucho sentido que así se presentara al mundo el lugar donde se fundó Nueva York. Convencida de convertirlo en un parque con naturaleza, y de encuentro entre ciudadanos y visitantes, Price fue visionaria al contratar al diseñador de paisaje neerlandés Piet Oudolf, importante exponente del paisajismo naturalista que años después diseñó el Highline. Battery Park fue su primer encargo en EEUU.
Además de ser un pulmón verde de respiro a ese sector de la ciudad, Battery Park debe operar como plataforma cívica al igual que otros parques de Manhattan como Bryant Park, Little Island o Madison Square Park. Ofrecer desde clases de yoga, actividades infantiles, conciertos y una curatoría cultural. “He tenido conversaciones súper interesantes con artistas destacados pensando cómo podemos hacer cosas específicas para el parque”, dice su nueva presidenta.
“Cuando asumí la dirección de la revista Paula, tenía 27 años. La revista la había fundado Delia Vergara y yo tomé el mando después de Alexandra Edwards. Obviamente no me sentía para nada como ninguna de ellas, pero ese desafío a mí me motiva mucho. Sé que aquí voy a crecer y que voy a aprender todos los días”.
