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Mantener el ritmo y mostrar resultados: el desafiante proceso de instalación de José Antonio Kast

A pocos días de asumir, el Presidente y su equipo buscan instalar su plan de “gobierno de emergencia” con metas medibles, revisiones al aparato público y una agenda que combina despliegue territorial, seguridad en la frontera y presión interna por mostrar resultados.

Por: Por Paula Comandari

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

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<p>Mantener el ritmo y mostrar resultados: el desafiante proceso de instalación de José Antonio Kast</p>

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