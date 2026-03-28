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Ministro Claudio Alvarado: “Enfrentamos la situación conscientes del costo político y estamos dispuestos a asumirlo”

El ministro del Interior aborda las complejidades de las primeras semanas, los efectos del alza en el precio de las bencinas y la necesidad de retomar la agenda original del Gobierno. Descarta un exceso de poder de Hacienda en el gabinete, sostiene que el rechazo de la candidatura de Bachelet a la ONU buscó “protegerla”, y asegura que la remoción de Consuelo Peña de la PDI está dentro de las facultades institucionales.

Por: Rodolfo Carrasco y María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Ministro Claudio Alvarado: “Enfrentamos la situación conscientes del costo político y estamos dispuestos a asumirlo”</p>

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