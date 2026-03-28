Ministro Claudio Alvarado: “Enfrentamos la situación conscientes del costo político y estamos dispuestos a asumirlo”

El ministro del Interior aborda las complejidades de las primeras semanas, los efectos del alza en el precio de las bencinas y la necesidad de retomar la agenda original del Gobierno. Descarta un exceso de poder de Hacienda en el gabinete, sostiene que el rechazo de la candidatura de Bachelet a la ONU buscó “protegerla”, y asegura que la remoción de Consuelo Peña de la PDI está dentro de las facultades institucionales.

Armando aún su oficina en La Moneda, el ministro del Interior Claudio Alvarado (66 años) se encontró en su nuevo escritorio con cerca de 40 lápices Bic que eran de su antecesor. “Esto es muestra del gasto innecesario”, señala.

En su despacho se ven fotos de sus padres y de sus nietos, “el pasado y el futuro del por qué estoy aquí”, indica antes de empezar el diálogo con DF MAS para repasar el cierre de una semana intensa marcada por el bencinazo, la aprobación de un proyecto de ley en 48 horas con medidas para paliar el alza de los combustibles, las primeras marchas estudiantiles, y la decisión del Gobierno de no apoyar a Michelle Bachelet en su postulación a la Secretaría General de la ONU. El resultado: la caída en la aprobación de la nueva administración que dirige José Antonio Kast.

- ¿Terminó la luna de miel del Gobierno?

- Esos son conceptos que se instalan políticamente, pero lo importante es que cuando un gobierno asume tenga sus definiciones claras, sus prioridades bien definidas y comience a trabajar. Y creo que lo hemos logrado. Hemos tenido algunos imprevistos propios de la situación internacional, de la crisis que genera la guerra que sabemos cuándo se inicia pero no cuándo termina, que generó un alza muy rápida en el precio de los combustibles en una magnitud superior a 50% y que además se une a que recibimos el Gobierno con una situación fiscal estrecha, compleja y de franco deterioro. Esos dos elementos llevaron a que el Gobierno en su segunda semana tuviera que tomar decisiones que lamentamos que afecten a la ciudadanía de manera directa. Pero también tomamos la decisión de proteger a la clase media, a los más vulnerables, y por eso ingresamos un proyecto de ley para que el transporte público no sufra ningún alza de tarifas durante todo este año 2026.

- ¿Era necesario tomar esta medida tan drástica que les iba a traer un desplome en el apoyo ciudadano?

- Un gobierno cuando toma decisiones complejas no puede guiarse por si las encuestas suben o bajan.

- Pero usted como político sabe que importa…

- No desconozco la importancia de las encuestas, pero también hay que privilegiar cuál es la mejor decisión desde el punto de vista que en el mediano y largo plazo no genere más daño al país. Hoy día no nos queda otro camino. Si hubiéramos tomado la opción de mantener el Mepco con sus procedimientos habituales, eso significaba que las próximas tres semanas llegábamos al mismo nivel de precios, pero con US$ 4 mil millones en un gasto que era innecesario hacer y no los teníamos. Por lo tanto, la opción era actuar responsablemente de cara al país. Pero todos aspiramos a que esta guerra sea transitoria, y le puedo garantizar a la ciudadanía que con la misma rapidez que actuamos, si esto vuelve pronto a la normalidad, los precios van a caer con la misma rapidez al nivel que teníamos antes.

- Perdieron el control de la agenda pública con este tema de los combustibles.

- Una cosa es que se instalen temas en la opinión pública producto de circunstancias especiales y externas; y otra cosa es que el Gobierno se paralice. Las prioridades del Gobierno siguen avanzando, salen de las primeras planas, pero las cosas no se dejan de hacer.

- ¿Usted era partidario de esta estrategia de copamiento de agenda?

- Más que estrategia de copamiento es una acción territorial que le corresponde hacer a todo gobierno. A lo mejor la fuerza inicial llama la atención y se interpreta como tener el copamiento comunicacional, pero esta es la acción normal y propia de un gobierno que tiene que actuar para resolver los problemas. Partimos con el tema de la seguridad, nos surge una situación inesperada, vamos al Congreso, presentamos una ley con medidas paliativas para la clase media y personas más vulnerables, la logramos sacar en 48 horas.

- ¿Clave ahí fue su muñeca política?

- La experiencia ayuda y en eso el rol del Ministerio del Interior es colaborar a coordinar. Y junto al ministro de la Segpres logramos hacer un buen equipo. Lo que me llamó la atención en el Congreso es que dentro de las medidas propuestas estaba el gravar transitoriamente con el impuesto específico a los combustibles a las grandes industrias. No conozco político alguno que no haya manifestado un reclamo respecto a esa exención durante muchos años y cuando entregamos esa opción, un grupo del Partido Comunista y el Frente Amplio, la rechaza. Ahí están las votaciones. Ellos dicen: “el Gobierno protege a sus amigos”. Ese es su eslogan y cuando siguiendo el mismo lenguaje de ellos, el Gobierno le impone una carga a esos amigos, ellos la rechazan. La inconsecuencia es total. Cuando pido la palabra y solicito la unanimidad al presidente de la corporación para colocar una indicación y sacar de esa carga adicional a las pymes, que son las que crean empleo, ¡la rechazan!

- ¿Se analizó otra posibilidad para el alza de las bencinas? ¿Que se hiciera en forma gradual, por ejemplo?

- Se analizan siempre todas las opciones. A todos nos gustaría que esto fuera gradual en el tiempo y el efecto en la población sea el menor posible, pero cuando no hay otras posibilidades, es lo que tiene que hacer un Gobierno serio y responsable.

- ¿Por qué dice que no había otras posibilidades?

- Porque el costo de las otras alternativas era alto para el erario fiscal. Tenemos una situación que no resiste más carga. Y al final del día esas distorsiones hacen que el país no pueda tener las bases para volver a generar confianzas e inversiones, que al final es lo que nos va a llevar a más empleo.

- El ministro de Hacienda Jorge Quiroz llegó al comité político el lunes con su proyecto y no venía con el fin temporal de la exención que implicará gravar a las grandes empresas, ¿esa fue mano suya?

- Cuando hay crisis o pagamos todos o no paga ninguno. Y existiendo la posibilidad de un gravamen transitorio que permitiera tener recursos para focalizar ayudas a las personas de clase media y más vulnerables, políticamente era lógico y correcto plantear esa opción.

- ¿Eso tuvo acogida inmediata con el ministro Quiroz?

- Absolutamente, una situación de emergencia requiere que todos hagamos sacrificios. Indudablemente son medidas dolorosas que tienen un impacto en el funcionamiento de las empresas, pero también debemos reconocer que tienen la capacidad de mayor resistencia respecto a otros sectores de la economía. Pero quiero ser claro y categórico: estas acciones de gravámenes son de carácter temporal. No son definitivas.

- ¿Esta idea de excluir a las pymes también fue una propuesta suya?

- Lo que pasa es que en la redacción del artículo y en la premura quedaron incorporadas las pymes, pero tenemos plena conciencia de que las pymes son las que hacen un gran esfuerzo. En los últimos años han tenido una carga sostenida en la contratación de mano de obra, son las que generan más empleo en el país y no podíamos agregarles una carga adicional. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de que en esa redacción estaban incorporadas y nos hicieron ver en el parlamento esta situación, inmediatamente la recogimos y accedimos porque era lo correcto.

- Viene otra etapa que es la reforma tributaria, ¿se posterga su presentación con esta emergencia?

- No, tenemos que seguir con nuestra planificación original. La política tributaria dice relación con las posibilidades de crecimiento de mediano y largo plazo de una economía que durante muchos años viene con crecimiento demasiado bajo, eso significa que no llega inversión, que no hay oportunidades de fuentes laborales, que no hay mejores ingresos familiares para las personas. Entonces, si hoy tenemos una carga tributaria sobre el promedio a nivel mundial, el inversionista busca dónde le es más rentable y los capitales se mueven con inmensa facilidad. Lo que queremos hacer es dar una señal de que vamos a tener una política tributaria competitiva, con las reglas del juego claras y definidas.

- Pero la oposición ya instaló este discurso de que ustedes suben la bencina y ahora con la reforma tributaria le quieren bajar el impuesto corporativo a las empresas.

- Esos son eslóganes y si la oposición quiere trabajar en base a los eslóganes es un problema de ellos.

- ¿Se evaluó que el alza de las bencinas podría generarles problemas en la tramitación de la reforma emblema del Gobierno?

- Claro, pero primero esa reforma tributaria no tiene una aplicación de un día para otro, tiene una gradualidad en el tiempo. En segundo término, tiene un objetivo específico de recuperar las bases estructurales de la economía para que haya más inversión y esa inversión genere puestos de trabajo. ¿Y cuál es la mejor política pública? Que las personas tengan trabajo. Y si la oposición por un tema ideológico no quiere contribuir a lo que nosotros estamos planteando, que asuma las consecuencias ante su electorado del egoísmo. Nosotros vamos a presentar nuestra iniciativa en los términos que lo tenemos programado con las medidas que consideramos que son las correctas para recuperar la economía. Si la oposición quiere seguir con que ayudan a sus amigos, que los más ricos versus los más pobres, creo que con ese discurso la propia ciudadanía ya está cansada.

- También se reactivaron esta semana las marchas de los estudiantes…

- A mí me gustaría que frente a los actos de incipiente violencia, la oposición esté levantando su voz y digan que ese no es el camino. Callar es complicidad, no están cumpliendo responsablemente su rol de actores públicos. Si uno pregunta a los estudiantes ¿le afectan algo estas medidas? ¿en el pase escolar o en algo de su vida cotidiana? No, están absolutamente protegidos en eso. Salen a reclamar contra la gratuidad, pero el proyecto de ley todavía no se presenta y se ha dicho hasta el cansancio que no afecta a nadie que tenga el beneficio, ni a los que quieran ingresar, salvo que determinadas condiciones no se cumplan. No hay razones objetivas, pero ya están buscando la forma de tratar de generar dificultades al Gobierno.

- Varias bancadas, incluso oficialistas, sumaron propuestas para compensar el alza de las bencinas: un Fogape especial, postergación del pago de patentes, rebaja en los peajes…

- Siempre en estas situaciones complejas las bancadas parlamentarias hacen propuestas y quieren contribuir, recogen el sentir ciudadano. Pero uno como Gobierno tiene la responsabilidad de agradecerle la propuesta, recepcionarla, pero también explicarle la realidad. Acceder a lo que se nos pida sería un acto de irresponsabilidad, porque tenemos que ir cuidando los pocos recursos que tenemos por si acaso la situación se nos complica y tenemos que tomar otras medidas. Esto no significa que lo que hicimos ya está y basta. Si esta crisis evoluciona negativamente y se pone más compleja, claramente que tenemos que ir evaluando otras acciones, pero siempre focalizados hacia aquellos a quienes más impacta y que queremos proteger.

- Hasta un nuevo retiro volvió a salir al debate…

- Pero eso de los retiros ya es demagogia y populismo al 100%. O sea, el daño que causaron los retiros a nuestra economía todos lo conocemos, tuvimos un veranito de San Juan cuando se sacaba la plata, pero después el costo de los ajustes y la inflación lo pagamos todos.

- Hablando de veranito de San Juan, ¿qué pasa cuando ese apoyo inicial ya no está, cuando uno ve el desplome en encuestas por medidas que no son populares?

- El apoyo ciudadano baja producto de una decisión difícil, nosotros dijimos la verdad, enfrentamos la situación conscientes del costo político y estamos dispuestos a asumirlo. La confianza ciudadana se recupera con acciones consecuentes en el tiempo.

- ¿Ustedes creen que van a revertir la desaprobación?

- Confío en que nuestra gestión de gobierno, lo que tenemos contemplado para el ejercicio de nuestros cuatro años, al final del día termine recuperando esa confianza.

- Han salido críticas a la vocera, a la dureza con la que habló el ministro Quiroz…

Toda la crítica es legítima y bienvenida. Pero el Gobierno no ha perdido el norte. El Gobierno sigue actuando ordenadamente, no ha confundido sus prioridades, le ha dicho la verdad a la ciudadanía.





“En la billetera fiscal no hay plata”

- Hemos visto un ministro de Hacienda muy empoderado. ¿Quién le hace el contrapeso en el Gobierno?

- Un gobierno no funciona con las lógicas de contrapeso. Funciona con las lógicas de equipo y la visibilidad o la acción que tenga un ministerio en particular pasa por las circunstancias de cada día. Tomaremos medidas que digan relación con la Energía pronto, en el tema de las tarifas eléctricas y tendrá el protagonismo la ministra de Energía; o acciones de política pública que digan relación con La Araucanía y el protagonismo será del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sí puedo señalar es que este es un equipo de gobierno que funciona coordinadamente y el ministerio del Interior tiene en su ley orgánica ese rol de coordinación.

- Pero la percepción que queda en estas primeras semanas es que el ministerio de la billetera fiscal es el que está llevando el pandero.

- Hoy día la billetera fiscal tiene muy poca plata. Hay circunstancias externas e internas que nos llevan a tomar medidas y esas medidas son de carácter económico. Por lo tanto ¿quién es el que más sabe en esa materia? El ministro de Hacienda; por lo tanto, él tiene que liderar. Pero esas medidas requieren de complementos políticos. Por ejemplo, cuando llegamos al Congreso, quienes tomamos cierto grado de control de determinadas situaciones son los que sabemos más de política. Ese complemento técnico y político es el que permite el éxito. En este caso del resultado del proyecto de ley y de las decisiones que se toman.

- Cuando están en pugna por un lado el recorte a toda costa y por otro lado la paz social que resguarda Interior, ¿quién tiene la última palabra?

- Aquí no se trata de que uno le trate de ganar al otro. Para eso existe el comité político, el debate interno, para eso se colocan los argumentos sobre la mesa y nuestras decisiones son colectivas.

- ¿Cómo es su relación con el ministro Quiroz, se conocían de antes?

- Lo conocí en diciembre, ya después que el Presidente me invitó a colaborar en su gobierno. Pero es una persona que escucha. Es una persona pragmática y que tiene plena conciencia de los efectos tanto políticos como en la ciudadanía que puede generar una determinada acción o decisión económica.

- Varios ministros han criticado estos recortes que los afectan en algunas áreas sensibles. ¿No se está exagerando el poder de Quiroz?

- No, todos los que fuimos convocados por el Presidente Kast a colaborar en su gobierno antes de asumir sabíamos que teníamos una situación de crisis fiscal bastante crítica. Todos los discursos del Presidente decían relación a la materia económica que había que hacer un recorte del gasto. Ahora que estamos ejerciendo en plenitud nuestros cargos tenemos que asumir esa realidad. Hay gastos en consumos básicos que si uno fuera más eficiente en el uso de recursos públicos, podría contribuir a una disminución del gasto. Nos hemos encontrado con ministerios que tienen de pronto gabinetes que funcionaban con más de 30 personas y hoy día hay menos de 15 y con la mitad del gasto. Entonces si eso lo aplicamos y lo multiplicamos, empieza a sumar y empieza a hacer más fácil el acomodo presupuestario.

Estado en quiebra: “Es una discusión semántica”

- ¿Cómo evalúa el episodio del “Estado en quiebra”, que fue criticado incluso por el ministro Quiroz? ¿asume que fue un error?

- Es cierto que nuestra situación fiscal es compleja, estaba muy deteriorada y que teníamos que tomar acciones para corregirlo, esa es la realidad. Ahora si de pronto se expresó eso de otra manera, queriéndolo agrupar en otro concepto y ya entrar en la discusión semántica y deducir de esa discusión semántica de que este es un desorden de falta de claridad comunicacional, creo que estamos muy lejos.

- Pero economistas de la misma derecha decían que hablar de quiebra podría afectar la inversión.

- Pero yo también les diría a esos economistas que sepan distinguir. Si lo que se dijo ahí era una convicción o era graficar una situación. Aquí estamos todos claros que es una situación fiscal deteriorada, que hay que tomar las acciones para corregir.

- Es que los términos de economía importan. ¿Van a tener más cuidado de aquí en adelante?

- Claro, siempre he creído que todas las acciones y las decisiones son perfectibles. Uno tiene que tomar nota que de repente ciertas formas generan una respuesta indeseada a lo que se quería buscar. Si hay cosas que corregir, obviamente que las vamos a corregir, pero tenemos un Gobierno que está iniciándose, que tiene el rumbo claro, que no ha confundido sus prioridades, que sabe dónde quiere llegar en materia económica para sentar nuevamente las bases estructurales para que la economía vuelva a crecer.





Bachelet: “El apoyo lo había tomado el gobierno anterior”





- Respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, ¿no considera que no apoyarla fue comprarse un problema?

- Lo primero es que la declaración de apoyo a la candidatura la tomó el Gobierno anterior y lo hizo de manera unilateral. Pero al margen de eso, aquí no hay ningún cuestionamiento ideológico, sino que hay realidades que son objetivas: hay claramente una dispersión de candidaturas que hacen que esto sea muy complejo, muy difícil, y hay que concentrar o redefinir las prioridades. Esto se hizo con mucha altura y con mucha deferencia. El propio Presidente conversó con la exPresidenta Bachelet lo que significaba esta decisión y también nosotros, reconociendo la trayectoria de la expresidenta Bachelet, fuimos claros en mencionar que si ella, tal como lo decidió posteriormente, seguía con su candidatura, no teníamos compromiso de apoyar a otra persona.

- ¿Pero por qué no apoyarla a pesar de las dificultades?

- Porque creo que hay que transparentar las cosas, escuchaba a algunos que decían que políticamente lo que le conviene al Gobierno es mantener la candidatura para no tener un problema con la oposición y salvar sus proyectos en materia económica o tener apoyo en otras cosas. No, creo que la política no funciona así.

- ¿Cuál es el tema de fondo entonces?

- El tema de fondo es incluso hasta un grado de protección a la persona misma que ha servido al país en dos oportunidades, que ha tenido cargos relevantes internacionales, en cuanto está latente el riesgo de que alguna decisión de un país tercero vete una candidatura. Entonces para qué exponer como país a una persona que ha tenido una trayectoria impecable desde el punto de vista de los espacios públicos. Nosotros pensamos eso.

-¿En algún momento se pensó en apoyarla y después eso cambió?

-No, aquí siempre el Presidente manifestó que era una decisión que él iba a tomar y se iba a pronunciar una vez que asuma el Gobierno.

- ¿No es ponerle más fuego a la hoguera de la oposición? Con esto se alinearon.

- Es lógico que tengan una posición común, pero que esa posición común en un tema específico después se transforme en un bloqueo permanente a la iniciativa del Gobierno, yo creo que estamos muy lejos de aquello, porque sería actuar sin mucho sentido común.

- ¿Esto es reversible si Bachelet empieza a tener apoyos y se caen otras candidaturas?

- Nosotros tomamos una decisión y también fuimos explícitos en decir que no íbamos a apoyar una tercera candidatura.

Caso Steinert-PDI: “Es una decisión institucional”





- ¿Cuál es la verdad de la decisión de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert de remover a Consuelo Peña de la PDI?

- Quiero situar esto en el espacio que corresponde a la decisión administrativa que se tomó respecto a Consuelo Peña. Es una decisión que está dentro del marco de las facultades de la Policía de Investigaciones, que se resolvió dentro de un marco institucional y eso se expresó públicamente por parte del director de la PDI y se nombró a otra persona tan competente como ella en ese cargo. No veo cuál es la dificultad o cuál es el problema que se ha ido generando respecto a una decisión que es competencia de la PDI dentro de sus procedimientos administrativos. Una persona que entiendo ya tenía sobre 35 años de servicio, que por procedimientos todos los que están en esa condición que superan los 30 años presentan una renuncia, que está disponible y se ejecutó ese procedimiento y la policía sigue trabajando normalmente.

- ¿Pero cuáles fueron los argumentos que se usaron para su remoción?

- Insisto, es una decisión dentro del marco institucional de la Policía de Investigaciones.

- Se han derivado una serie de interpretaciones de lo que pasó, incluida la supuesta cercanía de la ministra con un funcionario de la PDI afectado por una decisión que tomó Consuelo Peña…

- Uno gobierna en función de una institucionalidad y de procedimientos. Uno no gobierna, no toma decisiones haciéndose cargo de rumores o especulaciones.

- ¿Usted sabía que esto iba a pasar? ¿Se le consultó la decisión?

- Está dentro del ámbito de facultades de la Policía de Investigaciones, que se relaciona con el Gobierno, con el Ministerio de Seguridad y cuando se va a tomar esa decisión, obviamente a mí me dicen, y yo le digo: “bueno, esa decisión está en el ámbito institucional de Investigaciones y de ese ministerio”.

- Falta conocer la razón que hubo para sacarla, siendo una persona que tenía una buena trayectoria…

- Está bien. Nosotros reconocemos y valoramos el aporte y la trayectoria de las personas que se desempeñan en estas funciones, pero ninguna persona que ocupa un cargo es irremplazable. Aquí se tomó la decisión, de una persona que cumplió con una vasta carrera y buena carrera en la Policía de Investigaciones, que fue reemplazada por otro funcionario que tiene las mismas competencias y que puede desarrollar las mismas labores.

- Se señala que existía una relación de la ministra con un funcionario que fue removido por Peña previamente, ¿es así?

- Yo solamente respondo en lo que dice relación con las materias institucionales y las facultades que están dentro de su marco de acción. Cualquier otra interpretación a mí no me corresponde emitir ningún juicio.