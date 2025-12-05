Osvaldo Andrade: “Le tengo mucha desconfianza a los conversos”

El exministro del Trabajo e histórico dirigente socialista afirma que hay “hipocresía” entre quienes, viniendo del mundo de la centroizquierda, hoy rechazan la candidatura de Jeannette Jara. Además, señala que el gran problema que ha tenido la izquierda en esta contienda electoral es que ha “minimizado el poder de su adversario político”: la derecha.

“A estas alturas de mi vida, estoy operado de los nervios”, dice entre risas el histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, al ser consultado por el clima previo a la elección presidencial que se realizará en una semana más.

A juzgar por las encuestas, su candidata, Jeannette Jara, no la tiene fácil. Pero en esta entrevista, el exministro del Trabajo no pierde oportunidad para salir en su defensa.

Andrade conoce hace años a Jara. Coincidieron cuando ella era subsecretaria de la Previsión Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y él diputado y presidente de la Comisión del Trabajo.

Recuerda que, por ese entonces, en un café de la capital, le dijo que podía ser una “estupenda candidata”, pero que su condición de militante comunista podría transformarse en un problema pues, a su juicio, “en este país lo exacerban”.

Años después, el exdiputado sigue pensando lo mismo. Pero insiste en que, pese a todo, Jara tiene las capacidades y la trayectoria necesarias para competir con fuerza en esta carrera a La Moneda.

- A una semana de la elección, las encuestas predicen que Kast no sólo va a ganar la presidencia, sino que además superará por varios puntos a Jeannette Jara. ¿Es una elección perdida para la izquierda?

- No. Esta elección no ha sido sólo presidencial: tuvimos también la parlamentaria, donde se estableció un equilibrio en el Senado y, en la Cámara de Diputados, una incertidumbre respecto de quién puede configurar mayorías en el futuro. Es decir, la sociedad chilena expresó un cierto sentido de equilibrio general.

- Pero hablando de la segunda vuelta presidencial, el resultado podría perjudicar a la izquierda…

- No cabe duda de que José Antonio Kast tiene, desde el punto de vista de las matemáticas, una mejor condición para ser electo Presidente. Vamos a ver si eso ocurre, las encuestas quedaron en el descrédito más absoluto así que es posible que a último minuto mucha gente decida su voto. Pero mi impresión es que efectivamente José Antonio tiene la primera opción.

- ¿Qué tendría que hacer Jeannette Jara para revertir eso y remontar su apoyo?

- A estas alturas ni uno ni otro están en condiciones de generar un hecho de una envergadura tal que implique un vuelco en uno o en otro sentido. Lo que hemos visto es que hay cierta tendencia a apostar al error del otro, y quien tiene mayor necesidad de eso es Jeannette Jara porque es la que aparece en una situación desmejorada en las encuestas.

- Es decir, a estas alturas hay pocas cosas que Jeannette Jara podría hacer…

- Tengo la impresión de que las cartas están echadas. Tiene que persistir en sus compromisos, en hacer ofertas específicas a mundos concretos, pero desde el punto de vista de la fisonomía general es muy difícil generar un vuelco.

- El economista Sebastián Edwards decía en Radio Duna que la gran pregunta ahora es cuál sería una “victoria moral” de Jeannette Jara…

- Esto de la victoria moral es una cosa extraña. No creo que la moral tenga mucho que ver con la contienda electoral. Creo que el gran triunfo de Jeannette Jara ha sido establecer un liderazgo inequívoco, en circunstancias que sólo hace unos años atrás ella no era una persona muy conocida. Y ella es una expresión muy nítida de la meritocracia en el mundo de la izquierda, una persona de extracción popular, dirigente sindical, profesional con dos carreras, una trayectoria en el sector público interesante. Ella representa un liderazgo que llegó para quedarse.

Hipocresía

- Mirando al futuro, si ella no llega a la presidencia, ¿podría encabezar el liderazgo de la oposición?

- No me atrevería a ser tan categórico en eso. Creo que hay varios liderazgos interesantes en la izquierda que han surgido en el último tiempo, por de pronto, el del Presidente Gabriel Boric. Está también el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, está la senadora Paulina Vodanovic, Daniela Cicardini, Karol Cariola… Si lográsemos reconfigurar un cuadro de entendimiento entre el centro y la izquierda, podríamos construir un espacio político interesante.

- ¿Es posible ese entendimiento después de estas elecciones donde el centro se distanció bastante de la candidatura de Jara?

- Es posible, sin perjuicio de que también creo que los partidos, y particularmente el PS, deben hacer una profunda reflexión respecto a la situación política en la que nos encontramos. La derrota de la primera Convención Constitucional, y luego de la segunda; y la aparición de un centro político que no se define ideológicamente, como es el PDG, han establecido un cuadro político muy relevante que tenemos que mirar de nuevo. La izquierda tiene que preguntarse cómo empezamos de nuevo.

- Pero hay todo un mundo de la centroizquierda que no ha querido apoyar a Jeannete Jara… ¿Cómo podrían entenderse con ellos?

- En eso hay mucha hipocresía.

- ¿Por qué?

- Porque sobre la base de un anticomunismo se ha generado una lógica como la que usted señala. Y hay hipocresía porque todos quienes reniegan de aquello en su momento no tuvieron ningún inconveniente con ir al Partido Comunista a solicitarles su apoyo para determinadas candidaturas. Me ha llamado mucho la atención la actitud del exPresidente Eduardo Frei, que en su campaña presidencial le pidió derechamente al PC que lo respaldara. Además, es una persona que tiene una especial y sustantiva relación con el comunismo chino. Entonces creo que en esto hay mucha hipocresía.

- Pero no es sólo Eduardo Frei. Personas como Ernesto Ottone, ex asesor de Ricardo Lagos, dicen que no le puedes pedir a alguien de la izquierda democrática que vote por una candidata comunista porque es contradictorio…

- No estoy de acuerdo con Ottone.

- ¿Por qué?

- Porque votar por una candidata comunista es votar por una persona que adscribe a esa posición política y hay que hacerlo sobre la base del PC chileno. Todas estas personas que hoy día tienen una actitud de rechazo visceral se les olvida que el PC fue parte de los gobiernos de la Concertación. Y fue parte de la transición. Yo le tengo mucha desconfianza a los conversos, a aquellos que fueron alguna vez de la izquierda y que hoy día están lejos. De verdad que me producen cierta desazón porque yo entiendo que la gente puede cambiar de opinión, pero de ahí a llegar al punto de un rechazo visceral a Jara y al comunismo… Jara ha mostrado capacidad de constituir un liderazgo muy interesante.

- Muchos parecen haber cambiado de posición después del estallido social de 2019, ¿no?

- Nosotros tuvimos dos estallidos y hay quienes se han quedado sólo con aquel que tuvo que ver con la violencia en las calles. Pero hay otro estallido: el millón de personas reclamando por mayor dignidad y en contra de los abusos. Y ese fue el resultado de rezagos que la transición no fue capaz de resolver. Yo reivindico la transición, creo que fue exitosa, pero eso no significa que tengo que hacer una apología magnífica.

“La izquierda dejó de lado el mundo popular”

- Volviendo a la campaña presidencial de Jeannette Jara. ¿Cuál ha sido su talón de Aquiles?

- El gran problema que ha tenido la izquierda es que ha minimizado el poder de su adversario político. Fue uno de los errores de este Gobierno también desde sus inicios. Querían refundar el país y no daba para eso. Y ese costo lo ha tenido que asumir la candidatura de Jeannette Jara.

- Por “adversario político”, ¿se refiere a José Antonio Kast?

- Me refiero a las derechas. El trabajo entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, esta dupla completamente acordada, da cuenta de una derecha que operó en conjunto. Y, además, en el mundo la derecha corre con viento a favor. Donald Trump se ha convertido en un gran elector. Y todo el mundo sabe que el candidato de Trump en Chile es José Antonio Kast.

- ¿Cree que también ha perjudicado a Jara el hecho de ser comunista?

- Sin duda que le ha pegado. Hay un rezago de anticomunismo en Chile que ha sido muy exacerbado, entre otros, por la campaña de José Antonio Kast. Eso le ha jugado en contra y ha minimizado sus virtudes. Hoy, podría ser perfectamente posible que Jeannette Jara fuera una militante de la centroizquierda o del socialismo democrático por los planteamientos que hace. Ella es una gran candidata y ha tenido la capacidad de soslayar estas cosas con harto esfuerzo, por algo es que ganó la primera vuelta.

- ¿Cómo ha visto a la izquierda detrás de la campaña de Jara?

-El desafío de la izquierda es el trabajo territorial. Se ha demostrado que la izquierda en general se ha burocratizado mucho, dejó de lado el mundo popular.

- ¿Por qué pasó eso?

-Por muchas razones, pero una de ellas es porque pensamos que todo se resolvía desde el Gobierno en vez de hacernos cargo directamente. Empezamos hasta a hablar en inglés (se ríe). Pensamos que había que representar a todo tipo de identidades: de género, de medioambiente, del mundo LGTB, mapuches, y abandonamos al trabajador.

- Hay quienes plantean que el socialismo democrático se rindió ante el PC y el Frente Amplio… ¿comparte?

- No concuerdo con el concepto de la rendición. Y la pregunta que yo les hago a ellos es: si no hubiera sido por los socialistas que estuvieron en el gobierno de Boric, ¿habría sido más o menos exitoso este gobierno? Uno no se rinde cuando colabora. ¿Eso tiene costos? Evidentemente. Nada es gratis en la vida.

Luna de miel

- ¿Cómo afecta el gobierno de Gabriel Boric a la campaña de Jeannette Jara?

- El gobierno de Boric va a terminar con una evaluación más positiva de la que hoy existe. Sin embargo, eso va a ser cuando termine, no ahora. Y ahora está en una mala evaluación ciudadana. Entonces cuando se asocia una mala evaluación ciudadana con una candidatura, evidentemente que la gente le pasa la cuenta. El tema de la seguridad ha sido fatal.

- El senador Jaime Quintana planteó que la gestión de Boric es lo que más perjudica a Jara. ¿Coincide?

- No, lo que más perjuicio le ha hecho a Jara es la campaña de la derecha y de los poderosos. Ahora, que el Gobierno no ayudó también es cierto. Las pocas veces que se entrometió, lo hizo a través del Presidente y salió mal esa experiencia. Fue un error, Boric no debió haber hecho eso. Pero decir que la culpa de la campaña la tiene este Gobierno es una exageración.

- De todas maneras, Jara se ha intentado distanciar del Gobierno, ha sido bien crítica en algunos aspectos…

- Y está bien que sea así porque ella tiene que demostrar que no es lo mismo.

- ¿No es lo mismo?

- No, para nada. El matriz inicial del gobierno del Presidente Boric era: vamos a refundar Chile. Y, además, con la superioridad moral de Giorgio Jackson. Evidentemente que han cambiado porque hacer gobierno es un poco más complejo que sólo hacer anuncios. Y ojo que le puede pasar lo mismo a un gobierno de José Antonio Kast que ha hecho demasiadas promesas. Si en los primeros 100 días no es capaz de mostrar la materialidad de esas promesas, le van a pasar la cuenta.

- ¿Qué quiere decir?

- Que va a caer en el descrédito. Después de los 100 días, los portonazos, los asaltos, todas esas cosas, van a ser responsabilidad de ese Gobierno. Este país es así.

- Y ¿eso puede provocar que la gente salga a las calles, por ejemplo?

- Esas cosas van a suceder… cuando uno dice que va a sacar a 100 mil operadores políticos y que va a terminar con los parásitos, bueno, esa gente algo va a hacer. O cuando dice que va a invitar a los migrantes a irse... ¿Y si no aceptan la invitación? ¿Qué va a hacer? Va a quedar en el descrédito y la gente le va a pasar la cuenta rápido. La sociedad chilena últimamente es muy cortoplacista.

- ¿Ya no existe la “luna de miel”?

- Esta luna de miel a la que estábamos acostumbrados ya no es así. Créanme. Además, a Kast le puede pasar lo mismo que al Presidente Boric: que llegue al gobierno con gente sin experiencia. ¿Cuál es la experiencia de gobierno del Partido Republicano? Yo fui parte del parlamento cuando estuvo José Antonio. Y lo digo con mucho respeto: nunca lo vi presentar un proyecto, nunca lo escuché hablar. Y eso es un problema porque la gente no da tregua.

- Si no se cumple con las expectativas, ¿hay espacio para otro estallido social?

- No creo. La sociedad chilena se dio cuenta que la expresión violenta de ese estallido no conduce a nada, al contrario, reafirma las alternativas autoritarias. A la violencia se le responde con violencia. Y eso lo sabe muy bien la gente que terminó con problemas oculares o con sus negocios destruidos. No hay espacio para eso, hay más sensatez. Pero sí hay espacio para las protestas y, si no se cumplen las promesas, la sociedad chilena reacciona.