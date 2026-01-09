Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Crónica desde Caracas sin Maduro

Tras el ataque de EEUU el 3 de enero, muchos venezolanos se precipitaron a los supermercados y gasolineras a emprender compras nerviosas. Con los días, la situación se ha ido normalizando. El comercio funciona y se reabrieron los aeropuertos. En las calles hay manifestaciones de leales al chavismo. Los opositores, en cambio, no se exponen públicamente. En el ambiente hay confusión por lo que viene y también se respira miedo.

Por: Omar Lugo, desde Caracas

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Venezuela Nicolás Maduro Trump Política crisis
<p>Crónica desde Caracas sin Maduro</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

“Ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional”: Andrónico Luksic renuncia a la vicepresidencia de la Fundación Luksic y lo reemplaza su sobrina Isabella
2
Punto de partida

Cristóbal Griffero, fundador de Fintoc: “El que trabaja mucho está mal, pero el deportista que trabaja harto está bien. Eso es lo primero que tenemos que cuestionar”
3
Personaje

El desconocido chileno que se asoció con la familia Cisneros para apostar por Venezuela
4
Personaje

El arquitecto Juan Pablo Del Río, el primer recambio confirmado para el directorio de Falabella
5
Por dentro

De Atacama al Nasdaq: la minera chilena que quiere llegar a Wall Street
6
Personaje

Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”
7
Coffee break

Andrés Ergas: La sorpresiva carta que Kast evalúa para embajador en EEUU
8
Por dentro

La primera apuesta juntos de Rodrigo Puchi y Francisco Dittborn: abren el Museo Taller en Puerto Octay

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete