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El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC

Hace casi un mes el Ministerio Público determinó la Suspensión Condicional del Procedimiento en la causa por la que el expresidente de CLC había sido formalizado por apropiación indebida, luego de que diversas querellas de sociedades médicas denunciaran impagos de honorarios. El acuerdo incluye una donación de $ 30 millones por parte de Gil a la Corporación de Ayuda al Hospital San Juan de Dios. En abril ya había sellado otro acuerdo con el ex gerente del plantel Fredy Jacial, por otros $ 30 millones. Ahora Gil seguirá con su vida, como director de Enaex, dedicado a la hípica, a su campo en Puerto Octay y frecuentes viajes a Bahamas y Miami.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 11 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC</p>

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