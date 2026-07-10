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El vino de Pirque que según Le Figaro “todo el mundo quiere probar”

En junio, la revista europea de lujo Robb Report le dedicó un largo perfil a Piedra Sagrada, un cabernet sauvignon que produce entre 3.000 y 10.000 botellas al año. Detrás está Marco Pérez, compositor de música clásica que heredó la viña en Pirque de su padre. Se vende en restoranes parisinos con estrella Michelin, casi nada en Chile, y él, mientras tanto, no está dispuesto a cambiar su método. “Todos se van, porque no entienden la manera que tenemos de hacer el vino”, dice sobre los enólogos que ha contratado.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 11 de julio de 2026 a las 08:30 hrs.

Mateo Navas
<p>El vino de Pirque que según Le Figaro “todo el mundo quiere probar”</p>

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