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La apuesta “intrépida” de Adriana Cisneros para activar las inversiones en Venezuela

La CEO del grupo Cisneros estuvo la semana pasada participando del foro de Llao Llao, en Argentina, donde coincidió con Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann. Allí la sucesora del fallecido empresario venezolano, Gustavo Cisneros, dijo explícitamente que había concurrido para “inspirar” a que vuelvan a invertir en su país. Días antes había refrendado, en un encuentro institucional en la Bolsa de Caracas, que lidera la concreción de un fondo por US$ 1.000 millones para incentivar proyectos allá. “Estamos muy entusiasmados con la idea de nuestro fondo. Finalmente nos dimos cuenta de que las condiciones ahora estaban dadas para iniciar este proceso”, dijo la empresaria en esa plaza bursátil. Esta no es la única ofensiva venezolana para incentivar la llegada de capital privado a esas tierras. La semana pasada estuvo en Chile el líder político Juan Guaidó, quien sostuvo una veintena de reuniones con el gran empresariado local, incluido un encuentro en la CPC, en el mismo tenor de buscar inversionistas que se aventuren en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

Por: Azucena González

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 15:40 hrs.

Azucena González
<p>La apuesta “intrépida” de Adriana Cisneros para activar las inversiones en Venezuela</p>

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