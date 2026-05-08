La apuesta “intrépida” de Adriana Cisneros para activar las inversiones en Venezuela

La CEO del grupo Cisneros estuvo la semana pasada participando del foro de Llao Llao, en Argentina, donde coincidió con Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann. Allí la sucesora del fallecido empresario venezolano, Gustavo Cisneros, dijo explícitamente que había concurrido para “inspirar” a que vuelvan a invertir en su país. Días antes había refrendado, en un encuentro institucional en la Bolsa de Caracas, que lidera la concreción de un fondo por US$ 1.000 millones para incentivar proyectos allá. “Estamos muy entusiasmados con la idea de nuestro fondo. Finalmente nos dimos cuenta de que las condiciones ahora estaban dadas para iniciar este proceso”, dijo la empresaria en esa plaza bursátil. Esta no es la única ofensiva venezolana para incentivar la llegada de capital privado a esas tierras. La semana pasada estuvo en Chile el líder político Juan Guaidó, quien sostuvo una veintena de reuniones con el gran empresariado local, incluido un encuentro en la CPC, en el mismo tenor de buscar inversionistas que se aventuren en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

Hace poco más de una semana, personajes tan variopintos como la Reina Máxima de Países Bajos -argentina de nacimiento, casada con el príncipe Guillermo Alejandro- o el ministro de Economía de Argentina Luis Caputo, se dieron cita en un encuentro empresarial de muy alto nivel en Bariloche.



Se trató de la 11 edición del Foro de Llao Llao, un evento que reúne a la elite empresarial y de emprendimiento de la región. En la cita estaban, por ejemplo, Marcos Galperin, el cofundador de Mercado Libre, y Nicolas Szekasy y Hernán Kazah, los cofundadores del fondo de venture capital Kaszek Ventures. Y tal como lo adelantó DF MAS, también concurrieron dos chilenos: Andrónico Luksic Lederer, vicepresidente de Quiñenco, y Manfred Paulmann, presidente de Cencosud.



Como es costumbre en este encuentro de alto nivel, no hay acceso para la prensa ni menos a las charlas y exposiciones, sino que todo se desarrolla bajo un formato estrictamente privado. Se dice que el foro sigue las reglas de Chatham House, en que no se puede revelar la identidad de los oradores ni lo que dijeron. Salvo que alguno de los participantes quiera compartir, por ejemplo, a través de redes sociales, sus propias alocuciones en el evento.



Así lo hizo Luksic, quien tras el encuentro reveló que su charla versó sobre la importancia de tener reglas claras para invertir, sobre todo en industrias como la minera, que son “capital intensive”, dijo. Lo mismo hizo Adriana Cisneros, la CEO de la organización Cisneros, el conglomerado empresarial de origen venezolano que ella lidera desde 2013, y que integra negocios tan variados que van desde real estate, hasta una división de medios, con la televisora Venevision o la organización del Miss Venezuela, como parte de sus negocios más conocidos. Y allí en Bariloche la heredera del fallecido empresario Gustavo Cisneros se despachó una frase que resonó entre los asistentes. “Primordialmente vine a inspirar a todo el mundo, a considerar volver a invertir en Venezuela”, dijo.



Es que desde hace algunas semanas Adriana Cisneros está liderando una cruzada para incentivar a empresarios de la región y del mundo a que inviertan en Venezuela. Este objetivo se da tras los cambios políticos ocurridos en su país de origen, con la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, y la instalación de un nuevo régimen que encabeza Delcy Rodríguez -apoyado por Estados Unidos-, lo que se espera genere un escenario más propicio para que capitales privados e internacionales vuelvan a entusiasmarse en estar en esa nación y que, de este modo, se reconstruya el tejido productivo en Venezuela.



Los intentos por allegar capitales a Venezuela han sumado más esfuerzos y también tocaron más directamente tierra chilena. Entre el lunes y el jueves de la última semana de abril visitó Chile Juan Guaidó, el conocido dirigente opositor venezolano y exPresidente Encargado, quien sostuvo múltiples encuentros con el gran empresariado chileno (ver recuadro).

Intrépida

Aquella breve pero directa exhortación de Cisneros hecha en Argentina no es aislada. Aunque Adriana Cisneros reside en Miami, donde el grupo tiene sus headquarters, el 16 de abril pasado la empresaria concurrió a un evento institucional a la Bolsa de Valores de Caracas, acompañada de la plana mayor de su grupo empresarial. Y allí oficializó su interés de crear un fondo que aglutine aportes de empresarios y capitales privados para invertir en Venezuela.



Con un tamaño de unos US$ 1.000 millones estimados al menos en una primera etapa, y bajo el nombre de “Intrépida”, este vehículo busca invertir en sectores prioritarios en ese país -desde infraestructura, energía, agricultura o bienes raíces, entre otros- bajo una arquitectura basada en las regulaciones de Estados Unidos.



“Estamos muy entusiasmados con la idea de nuestro fondo. Finalmente nos dimos cuenta de que las condiciones ahora estaban dadas para iniciar este proceso. Sí, va a ser un fondo de US$ 1.000 millones, aunque confieso que hay semanas en que me levanto y me pregunto si eso es muy poquito. No me extraña que sea el primero de varios fondos que terminemos lanzando en la próxima década. Estamos en el proceso de desarrollar la tesis de inversión para el fondo. La situación está tan fluida en lo que estamos viendo aquí en Venezuela, que nos estamos tomando nuestro tiempo”, dijo en la plaza bursátil la empresaria.



Aunque el fondo todavía no es una realidad operativa -aún no ha invertido-, Intrépida ya lleva unos dos tercios de capital comprometidos, con un mix de orígenes que vienen de family offices americanos, algunos de Latinoamérica, algunos institucionales y fondos soberanos.



“Para mí ha sido espectacular trabajar en este proyecto. Me ha sorprendido lo fácil que ha sido levantar el capital por ahora”, agregó Cisneros, quien detalló incluso que le han manifestado interés en poder hacer inversiones directas en compañías que están viendo, antes de estar listo el fondo como tal.



“Si yo puedo medir el pulso de la percepción fuera de Venezuela sobre lo que está pasando en Venezuela, me gustaría medirlo a través del éxito que estamos teniendo captando capital para esta incursión”, dijo la empresaria durante su presentación en Caracas. Incluso más detalles fueron también complementados por el director financiero (CFO) del grupo Cisneros, Ariel Prat, quien destacó que este fondo de inversión cuenta con garantías jurídicas y operará bajo un esquema norteamericano.



“Esto es un capital muy serio y es un capital institucional. Por eso nos hemos tomado el tiempo de una estructura muy americana, muy dentro de los parámetros de compliance internacionales. Pero este no es un capital oportunista. Es un capital de largo plazo para Venezuela. Sabemos cuándo queremos entrar, no sabemos cuándo vamos a salir”, dijo el alto ejecutivo.

“Si no nos ponemos a invertir…”

Fundado en 1929 por Diego Cisneros -el abuelo de Adriana Cisneros-, el grupo partió como una empresa de transportes, consolidándose con los años y sobre todo en la época de Gustavo Cisneros -fallecido en 2023- como uno de los mayores grupos económicos no sólo de su país, sino que de la región.



Son innumerables los negocios en los que tuvo presencia, con representaciones o adquisición de reconocidas marcas como Pepsi, Burger King, Pizza Hut, Apple Computer, Spalding, y un importantísimo vertical de medios, con Venevision a la cabeza, surgida en 1961. También, con una participación en Univision en Estados Unidos con Emilio Azcárraga Jean, lanzada en 1992. Y un pie en Chile con IberoAmerican Radio Chile, en 1998, y el canal Chilevisión, que luego vendieron a Sebastián Piñera, en 2005.



Hoy el grupo opera básicamente en cuatro verticales. Uno, son los bienes raíces, con un proyecto turístico de lujo en el noreste de República Dominicana, de nombre Tropicalia. Una segunda vertical es la ya mencionada categoría de medios (Venevisión y todas sus plataformas digitales). La tercera es AST & Science, una red de banda ancha celular espacial. Y Cisneros Digital en el rubro de publicidad digital. Esto, además del laboratorio Fisa, en el rubro de higiene personal.



En alguna de estas compañías el grupo está apostado, tras el cambio político que vive Venezuela. Y fue la propia Cisneros quien contó en su intervención en la bolsa de estas apuestas. “Tenemos un plan muy robusto, muy agresivo, muy completo para invertir fuerte en Venevision. Venevision es el canal líder multiplataformas en el país (…) Vienen cosas que nos van a permitir ser una opción extremadamente atractiva para todos los nuevos grandes anunciantes que están por llegar al país, y le estamos prestando mucha atención a eso”, dijo.

También contó, respecto de Fisa, que se les habían acercado varios grupos del extranjero que quieren llegar a Venezuela “y quieren que nosotros seamos sus socios de distribución”. “Si no nos ponemos a invertir en nuestras propias empresas ahora, cuando lleguen las empresas de afuera -que van a llegar con unos presupuestos gigantescos, una voluntad gigantesca, un optimismo increíble-, se nos va a hacer más difícil seguir siendo competitivos”, agregó.



Si todo esto podrá ser realidad y si Venezuela podrá captar el interés de capitales privados, sólo el tiempo lo dirá. Consultado el grupo Cisneros por DF MAS, indicaron que se encontraban enfocados en la etapa técnica y de cumplimiento (compliance) de los proyectos.

Aranceles, propiedad de la tierra, privatizaciones, mercado de capitales... y el cronograma de la transición: las dudas de los empresarios chilenos

Fueron unas 20 reuniones, en una apretada agenda de cuatro días, las que sostuvo Juan Guaidó en Chile, en una visita gestionada y coordinada, por el lado chileno, por el socio director de la firma de asuntos públicos Zondea, Juan Pablo Moreno, y en la que también participó el exministro y expresidente de la UDI, Pablo Longueira.



Más allá de las reuniones protocolares con figuras políticas, Guaidó logró establecer contacto directo con parte importante del gran empresariado chileno. Algunos encuentros ocurrieron en casas particulares, otros en el Hotel Ritz, e incluso hubo un almuerzo en la sede de la CPC, donde estuvieron, además de la dirigencia gremial, figuras como Carlo Solari, socio de Falabella; el abogado y director de empresas Gerardo Varela; y altos directivos de LarrainVial y de Arauco. Antes también se había reunido con dirigentes del gremio Centros Comerciales de Chile, de Sodexo, Aguas Andinas y Clínica Meds, por nombrar sólo ejemplos.



“Sostuvo encuentros con todas las multilatinas chilenas, de todos los sectores productivos, retail, banca y finanzas, industria, el agro, eléctricas, sanitarias, etc. Hubo reuniones en las que llegaron incluso gerentes generales acompañados de sus equipos y gerencias de negocios internacionales. Fue una abierta invitación a las empresas chilenas a acompañar la transición que viene en Venezuela”, cuenta un participante de estos encuentros.



Señala que el dirigente venezolano transmitió el interés que tenía de conocer la experiencia chilena desde la dictadura a la transición democrática, no sólo desde la política, sino también desde la perspectiva del sector productivo chileno y las medidas que llevaron al crecimiento económico y a que se desplegara la inversión en Chile. Y generó puentes con empresarios chilenos, incentivándolos a que lleguen a Venezuela a invertir y sean parte de esa reconstrucción o refundación productiva.



Otro participante de estos encuentros detalla que, del lado chileno, hubo mucho interés en conocer el proceso venezolano, lo que llevó a que entraran al “área chica”, con preguntas específicas en torno al modelo que se está pensando implementar en Venezuela, en materia de aranceles, competencia, libre comercio, propiedad de la tierra, privatizaciones, mercado de capitales, entre varias materias de negocios.



Y por supuesto, hubo preguntas sobre el devenir del proceso político propiamente -que se ve incierto-, y el cronograma que manejan para esta transición. La respuesta que dio Guaidó, según un asistente, es que sí están ocurriendo cambios en Venezuela a nivel de miembros de la Corte Suprema, o legislación sobre empresas estratégicas, pero que desmontar una narcodictadura es un proceso, que estimativamente considera llamado a elecciones a fines de 2026, para que éstas se concreten a mediados de 2027, las que debieran darle el triunfo a la oposición. Y es por ello que, dijo, quieren tener el plan económico listo -el Plan País- lo que incluye tener ya los puentes para el arribo de la inversión extranjera, en un explícito interés de que estos capitales no sean sólo estadounidenses.



“Hubo el mayor interés. Las empresas chilenas se han expandido por Latinoamérica, y Venezuela quedó como una isla de casi 30 millones de habitantes, que tiene potencial”, dice un actor chileno. “Pero es una apuesta. Un cara y sello”, opina otro empresario local que conoció de estos encuentros, quien indica bajo reserva que una gran traba que él ve es la incierta situación de Venezuela, muy incidida por la posición de Estados Unidos en la guerra en Irán, donde ha concentrado sus esfuerzos en política exterior, lo que pone otro condimento de inseguridad sobre el curso que seguirá el proceso en Venezuela. “Pareciera que en Venezuela hay un mejor clima para invertir, pero están las mismas personas al mando todavía”, agrega este convidado a los encuentros.