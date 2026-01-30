Los protagonistas de la era metálica de SQM

El nuevo socio potencial de SQM en cobre es un viejo conocido en esos círculos. Pero además Robert Friedland se mueve en la esfera de confianza en Trump, el príncipe de Arabia Saudita y tiene estrechos vínculos con África. Mientras que en SQM, Trinidad Reyes, una joven ejecutiva con una carrera meteórica, es la ingeniera a cargo de explorar metales para Soqui por todo el mundo.

Se veía venir. Varios en el mercado repiten esa consigna al referirse a la noticia de SQM sobre su incursión, esta vez más oficial que nunca, en el negocio del cobre, gracias a una alianza con Ivanhoe Electric. Despejado su futuro en el litio en Chile, tras su alianza con Codelco y tras un profundo reordenamiento organizacional, Soqui se apresta a entrar a una era de exploración de metales sin dejar de lado sus negocios de nutrientes vegetales, yodo y potasio. Y litio por el mundo, por supuesto.

Las conversaciones venían hace varios meses, incluso años. Tanto con Ivanhoe Electric, una firma listada en Canadá con una capitalización bursátil de casi US$ 3 mil millones, como con otras, porque constantemente hay conversaciones para explorar en Chile y en el mundo los minerales insignia de SQM, con principal foco en caliche o salitre. Cobre y oro, ahora se suma a la ecuación por ser minerales usualmente encontrados bajo sus sondeos.

La ejecutiva a cargo

Esta área de la firma, cuyos principales accionistas son la familia Ponce y la china Tianqi, la lidera Pablo Altimiras, quien lleva más de 17 años en SQM. Sin embargo, particularmente en el área de exploraciones metálicas hay una profesional que ha destacado: Trinidad Reyes.

Reyes, de 37 años, tuvo su primer acercamiento con la compañía mientras estudiaba ingeniería civil industrial con especialidad en ingeniería química en la Universidad Católica. Corría 2009 cuando fue estudiante visitante de Felipe Smith, el reconocido vicepresidente comercial de litio, hoy redireccionado a la filial Novo Andino Litio.

Luego hizo su práctica profesional en IM Trust, donde cubrió las acciones del grupo Luksic, SM-Chile B y Quiñenco. De ahí dio el salto a la minería en la empresa proveedora Verne, donde fue ingeniera de estudios. Fue en junio de 2012 cuando entró a SQM. Primero como ingeniera de estudios y mejora continua hasta que en 2022 pasó a ser directora de desarrollo en Nitratos y Yodo.

En mayo de 2024 tomó su cargo actual como gerenta de Desarrollo de Nuevos Negocios.

Como una profesional meticulosa, “matea” y con profundo conocimiento de mercados globales, describen quienes conocen a Reyes. De hecho, destacan que su gran salto al interior de SQM fue su rol clave en la negociación para comprar Azure Minerals en Australia, cuando todavía la división de litio era parte de SQM como un todo.

Ha sido ella quien ha ido definiendo objetivos de largo plazo y articulando la exploración mediante asociaciones clave y recursos internos. Reyes, junto con los otros ejecutivos de SQM Rodrigo Jasen y Beatriz Oelckers, aparecen como directores de Exploraciones Mineras S.A., la sociedad encargada de nuevas exploraciones en metales en Chile y el mundo. Altimiras es el gerente general de la filial con un capital de US$ 30 millones y cuyo único objetivo es “Explotación de otras minas y canteras”, según la memoria de SQM.

La ejecutiva también ha tenido roles importantes en otras exploraciones de SQM, como en la empresa Kore Potash en la República del Congo, donde la chilena tiene 11% de la propiedad.

Conocedores de la interna de Soqui dicen que lo de Ivanhoe sería sólo el inicio de un proceso más profundo de nuevos negocios y exploraciones de nuevos minerales.

Esto se da además en medio del cambio organizacional de la empresa. Ahora hay “tres empresas” al interior de SQM, cada una con sus estructuras separadas.

La sociedad a cargo del negocio de yodo y derivados; nutrición vegetal, químicos industriales, potasio y exploraciones metálicas quedó bajo las órdenes de Pablo Altimiras. Todas las unidades de litio fuera de Chile, quedaron a cargo de Mark Fones. Y Novo Andino Litio, la entidad exclusiva para explotar litio en Chile en alianza con Codelco, bajo la dirección de Carlos Díaz.

El socio

Al otro lado de la mesa de esta alianza por el cobre está un gigante y archiconocido de la exploración. Ivanhoe Electric fue fundada por Robert Friedland, un estadounidense-canadiense radicado en Singapur cuya fortuna estimada por Forbes es de unos US$ 3,4 mil millones a finales de 2025.

Ante la SEC de EEUU, Ivanhoe Electric declara como proyectos “materiales” Santa Cruz en Arizona y Tintic en Utah, y como “key projects” Hog Heaven (Montana) y con intereses en Sama en Costa de Marfil.

Sin embargo, la empresa ha hecho noticias por complejos desarrollos en zonas remotas de Oyu Tolgoi en Mongolia.

En el último tiempo ha destacado por su cercanía con la administración de Donald Trump. En una entrevista con Financial Times el año pasado, felicitó a esa administración por los aranceles de 50% a minerales que había impuesto: “Los felicito por hacer lo que es obvio e inteligente: Estados Unidos necesita producir el metal” por ser “fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Allí mismo agregó que “hay una nueva lista de materias primas críticas y sin ella no se puede hacer nada respecto del calentamiento global ni ecologizar la economía mundial y existe una vulnerabilidad crítica en la seguridad nacional”.

El mismo Friedland fue uno de los ejecutivos que se reunió con Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, durante la visita del presidente estadounidense a Riad. Varios medios destacan a Friedland por su cercanía con África, China y Arabia Saudita.

De hecho, High Power Exploration, otra empresa de Friedland, planea invertir US$ 5.000 millones en proyectos de infraestructura en el Corredor de la Libertad de África, que conecta Guinea con Liberia, una iniciativa fuertemente impulsada por el gobierno de EEUU para contrarrestar la influencia china en la región.

Friedland también invierte en mercados emergentes a través de Ivanhoe Capital y tiene una participación en Clean TeQ Holdings, que cotiza en Australia y que suministra cobalto y níquel a productores de baterías de iones de litio.

Es usual que sus empresas vayan en alianza y nunca solas, porque Ivanhoe es más bien un socio estratégico en tecnología más que en explotación física. Así lo ha hecho, por ejemplo, con BHP donde firmaron un acuerdo de exploración por tres años, con financiamiento inicial de US$ 15 millones por parte de BHP o con Ma’aden en Arabia Saudita, un joint venture de exploración en 48.500 km cuadrados del Arabian Shield.

Fuera de la minería, Friedland ha sido financista del cine. Según sitios especializados, ha sido productor ejecutivo de películas como Final Cut, El extraño y Locamente millonarios.

En su carrera también ha tenido fuertes cuestionamientos. Según prensa estadounidense, se ganó el apodo de “Bob el tóxico” por su rol en el caso de la mina de oro Summitville, en Colorado, operada por la empresa Galactic Resources, que causó un desastre ecológico significativo a principios de la década de 1990 debido a la lixiviación con cianuro y el drenaje ácido de mina y que afectó a poblados cercanos.

El inversor principal detrás de Galactic Resources era Robert Friedland, aunque abandonó la inversión antes de que la empresa quebrara.

Y sobre Chile, su nuevo destino de inversiones, ya había hecho comentarios. En 2019, en pleno estallido social, dijo en una conferencia en Londres que “Chile es ahora un lugar terrible para invertir en minería, mientras que el Congo es un gran lugar”.

Al parecer, ahora hubo un cambio de opinión.