Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell

Miguel Purcell creció en los pasillos del Hotel y Centro de Ski Portillo, que su padre, el norteamericano Henry Purcell, fundó a inicios de los ‘60. Seis décadas después, con varios proyectos en el cuerpo, la familia administra un hotel de lujo en Chiloé. Ya llevan dos llaves Michelín y acaban de ser reconocidos en la “Golden List” de los mejores hoteles del mundo de Condé Nast.

Es una tarde de enero y Miguel Purcell está en su oficina en Santiago. Viene llegando de Chiloé, cuenta. Y mañana mismo parte a la Cordillera de Los Andes. Allá, frente a la Laguna del Inca, administra el negocio que su padre, Henry Purcell (91), levantó a inicios de los ‘60: el histórico Hotel y Centro de Ski Portillo.

La historia es conocida: egresado de hotelería en la Universidad de Cornell, Nueva York, Henry Purcell llegó a Chile para hacerse cargo de un inmueble que su tío, Bob Purcell, había comprado a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. No hablaba español. Tampoco conocía las montañas. Pero en poco tiempo logró abrir las puertas del primer centro de ski de Latinoamérica. Fue un éxito. Para 1966, Chile ya era sede de un Campeonato Mundial de Esquí.

Miguel Purcell de pequeño en Portillo

El negocio captó la atención de Miguel cuando apenas era un niño. Durante años, cuenta, pasó sus vacaciones y fines de semana en el hotel acompañando a su padre. Esas memorias, con humor, hoy las compara con la película El resplandor, de Stanley Kubrick. “Tengo recuerdos de muy chico de estar metido ahí en su oficina escuchando un desfile de gente, huéspedes y autoridades que entraban con problemas y situaciones distintas… Y yo lo encontraba fascinante”, admite.

De ahí, dice, le picó “el bichito” del gusto por la hotelería. Y eso, precisamente, es lo que hoy lo tiene detrás de Refugia Chiloé, hotel de lujo ubicado en la región de Los Lagos que hace algunas semanas fue destacado por la revista neoyorquina Condé Nast Traveller como uno de los mejores destinos del mundo.

El K2

Vamos más atrás. Aunque siempre fue el hermano que más se interesó por el rubro de su padre, Miguel Purcell estudió arquitectura paisajista en la Universidad de California. En paralelo, nunca dejó de lado la montaña, ni el mundo outdoor. En los años ‘80 representó a Chile como esquiador en los Juegos Olímpicos en Sarajevo; y, cuando terminó la universidad, pedaleó durante cinco meses por el norte de India. Llegó a China.

De vuelta en Chile fue gerente de operaciones en Dole, “un trabajo muy estructurado”, cuenta Purcell. El "cambio de vida" -como él lo llama- llegó a mediados de los 90’. Invitado por Rodrigo Jordan (fundador de Vertical), Miguel fue parte de la primera expedición latinoamericana en subir el K2, en el Himalaya. Los casi 90 días que estuvo en la montaña, rememora, revivieron su pasión por la hotelería, la naturaleza y la artuitectura. “Dije: ‘Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Decidí hacer hoteles que fueran obras de arte’”.

Los Tierra

Con ese foco le tocó la puerta a Pedro Ibáñez, fundador de los hoteles Explora. Le fue bien. Y, durante los años siguientes, trabajó como gerente del Explora de San Pedro de Atacama. Ibáñez, dice, fue un gran maestro para mí. Aprendí mucho de él”.

En 2002, su padre se retiró de la gerencia de Portillo -no así de las pistas de esquí, donde hoy, a sus 91 años, sigue practicando el deporte- y le pasó la batuta a Miguel. La mezcla entre ambas escuelas, dice, lo impulsó a crear algo más. Algo propio.

Y lo hizo. Con la premisa de ofrecer “experiencias únicas, auténticas y transformadoras”, en 2008 se asoció con Jack Bigio, Daniel Yarur y Carlos Ingham; y abrió Hotel Tierra Atacama. El diseño del inmueble, que tenía 32 habitaciones, fue los arquitectos Rodrigo Searle y Matías González.

En 2012, sumando a la familia Matetic, abrieron un segundo hotel. Esta vez, en la Patagonia, cerca del Parque Nacional Torres del Paine. Con 40 habitaciones, su diseño fue del reconocido arquitecto Cazú Zegers junto a Rodrigo Ferrer y Roberto Benavente.

En 2014 llegó el tercero: Tierra Chiloé. Ubicado en la Península de Rilán, su diseño era como “el de un mueble”, describe Purcell. “Lo construyó la familia Brown, que eran dueños de una constructora, e hicieron esta obra maravillosa, con mucho detalle y cariño. Se demoraron dos años y medio”, rememora. “Pero no eran hoteleros y no les resultó… Así que le dije al gerente, que era amigo mío: ‘Véndemelo’. Y así fue”.

Hotel Refugia Chiloé

Una venta dolorosa

Los Tierra sobresalieron rápidamente. En 2015 fueron parte de la colección Unique Lodges of the World de National Geographic. Y, durante varios años, importantes figuras como David Gilmour (Pink Floyd), integrantes de la banda Rush y varios ganadores de premios Nobel se alojaron ahí.

La receta, dice Purcell, fue replicar la experiencia de Portillo, donde cada temporada alojan a 400 personas -varias familias ya en su tercera generación-, pero a una escala menor. “Con menos habitaciones, uno puede dar más servicios, más únicos y más especiales”.

Además, destaca lo que él llama la “mano Purcell”, que aprendió de su padre: “la austeridad, el trabajo duro, el amor por la montaña y el cariño por la naturaleza. Yo hasta hoy me paso todo el invierno en Portillo, estoy allá 24/7. Entonces, cuando uno está ahí metido, se nota. Hay un sello”.

La pandemia le pegó duro al negocio. Y, por esos años, un reconocido holding australiano de hoteles de lujo, Baillie Lodges, venía “pololeando” al grupo de socios para comprar los inmuebles. Con oferta en mano, en 2022 la mayoría optó por vender la operación. Los Purcell, en tanto, quedaron como socios minoritarios de los tres hoteles. “Dolió mucho la venta, esa es la verdad”, confiesa Miguel. “Los Tierra fueron mi creación. Eran como mis hijos”.

En manos australianas, la administración pasó a ser “un poco más a la distancia”, dejaron de admitir menores de 12 años e hicieron un recambio en el personal. Varios de ellos, cuenta Miguel, venían de Portillo.

¿Recomprar?

En 2024 el grupo australiano puso marcha atrás con Tierra Chiloé. “No les encajaba mucho. Ese hotel hay que marquetearlo diferente al de Patagonia y Atacama, donde el 95-98% de los visitantes son extranjero. Chiloé, en cambio, está fuera del circuito típico de los turistas. Nosotros siempre tuvimos un 30% de visitantes chilenos”, explica Miguel.

En octubre se hizo oficial: Tierra Chiloé volvía a manos de la familia. Y, para 2025, ya tenía nuevo nombre: Refugia Chiloé. La administración, en tanto, volvió a ser la de siempre. La con “mano Purcell”.

Hotel Refugia Chiloé

Con esa fórmula, en octubre pasado, fueron sorprendidos con la noticia de que fueron seleccionados -entre un total de 2.457 hoteles a nivel mundial- por la Guía Michelín, que debutó con la entrega de llaves para hoteles. De un máximo de tres, recibieron dos. “Y tiene harto mérito, porque si uno sabe que viene un periodista (un inspector), uno lo trata con mucho cariño y cuidado. Pero en este caso no teníamos idea”, dice Miguel.

En diciembre llegó la segunda sorpresa: fueron el único hotel chileno incluído en “The Gold List” de “Best Hotels and Resorts in the World” que año a año elabora la revista Condé Nast Traveller. Sobre qué cree que vieron los jueces, Purcell responde: “Todos los medios y revistas especializadas siempre están buscando joyitas. Y yo creo que Chiloé es justamente eso, una joyita que aún no ha sido descubierta”.