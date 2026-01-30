Click acá para ir directamente al contenido
Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell

Miguel Purcell creció en los pasillos del Hotel y Centro de Ski Portillo, que su padre, el norteamericano Henry Purcell, fundó a inicios de los ‘60. Seis décadas después, con varios proyectos en el cuerpo, la familia administra un hotel de lujo en Chiloé. Ya llevan dos llaves Michelín y acaban de ser reconocidos en la “Golden List” de los mejores hoteles del mundo de Condé Nast.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 31 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Catalina Vicuña
