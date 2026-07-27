Fibra Prime proyecta cerrar el año con cerca de US$ 500 millones en activos y evalúa inversiones en Arequipa

Tras acordar la adquisición del Parque Logístico Lima Sur por US$ 145 millones, el fideicomiso peruano inspeccionó inmuebles logísticos y centros comerciales fuera de Lima, aunque todavía no tiene nuevas operaciones cerradas.

Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces de Perú, busca seguir ampliando su portafolio tras acordar la adquisición del Parque Logístico Lima Sur, ubicado en Lurín, por US$ 145 millones.

Según informó Gestión, con la incorporación del activo, la firma alcanzaría cerca de US$ 450 millones en activos administrados y proyecta cerrar 2026 con un portafolio próximo a los US$ 500 millones.

Como parte de esa estrategia, representantes de Fibra Prime visitaron recientemente Arequipa, donde inspeccionaron inmuebles logísticos y centros comerciales. Sin embargo, la compañía todavía no tiene ninguna operación cerrada en esa región.

“Estamos evaluando más inmuebles logísticos y también activos en ciudades del interior del país para seguir diversificando nuestro portafolio”, señaló a Gestión el director de Mercado y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, Jorge Ramos.

La expansión ocurre después de que Fibra Prime suscribiera un acuerdo para adquirir el 100% del Parque Logístico Lima Sur a Logistic Properties of the Americas (LPA), compañía inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

El complejo cuenta con aproximadamente 1,3 millones de pies cuadrados de superficie logística, (aproximadamente 120 mil metros cuadrados) y generó US$ 10,3 millones en ingresos operativos netos durante los 12 meses finalizados el 31 de marzo de 2026.

Tras el cierre de la transacción, LPA continuará operando el parque por cuenta de Fibra Prime y mantendrá la relación con los arrendatarios y la prestación de servicios.