Fibra Prime proyecta cerrar el año con cerca de US$ 500 millones en activos y evalúa inversiones en Arequipa
Tras acordar la adquisición del Parque Logístico Lima Sur por US$ 145 millones, el fideicomiso peruano inspeccionó inmuebles logísticos y centros comerciales fuera de Lima, aunque todavía no tiene nuevas operaciones cerradas.
Noticias destacadas
Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces de Perú, busca seguir ampliando su portafolio tras acordar la adquisición del Parque Logístico Lima Sur, ubicado en Lurín, por US$ 145 millones.
Según informó Gestión, con la incorporación del activo, la firma alcanzaría cerca de US$ 450 millones en activos administrados y proyecta cerrar 2026 con un portafolio próximo a los US$ 500 millones.
Como parte de esa estrategia, representantes de Fibra Prime visitaron recientemente Arequipa, donde inspeccionaron inmuebles logísticos y centros comerciales. Sin embargo, la compañía todavía no tiene ninguna operación cerrada en esa región.
“Estamos evaluando más inmuebles logísticos y también activos en ciudades del interior del país para seguir diversificando nuestro portafolio”, señaló a Gestión el director de Mercado y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, Jorge Ramos.
La expansión ocurre después de que Fibra Prime suscribiera un acuerdo para adquirir el 100% del Parque Logístico Lima Sur a Logistic Properties of the Americas (LPA), compañía inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
El complejo cuenta con aproximadamente 1,3 millones de pies cuadrados de superficie logística, (aproximadamente 120 mil metros cuadrados) y generó US$ 10,3 millones en ingresos operativos netos durante los 12 meses finalizados el 31 de marzo de 2026.
Tras el cierre de la transacción, LPA continuará operando el parque por cuenta de Fibra Prime y mantendrá la relación con los arrendatarios y la prestación de servicios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Con ayuda de la IA, Minvu procesa observaciones para definir ajustes y lanzar reforma con la que busca impulsar la industria inmobiliaria
La propuesta para cambiar el cálculo de habitantes por vivienda generó rechazo masivo entre los participantes de la consulta pública de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Advierten riesgos para la autonomía municipal y la calidad de vida.
Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
Más capacitación, reglas claras y un marco ético entran en la hoja de ruta para sacarle partido real a la IA en las empresas
Ejecutivos, académicos y expertos dieron vida al Consejo de Inteligencia Artificial en el Trabajo, bajo el paraguas de Buk, para idear un camino que le permita a las personas ocupadas subirse al carro.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Sheriff, la startup fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, llegará a Colombia y apuesta por expansión global con nuevo agente de IA para compliance
Hace unas semanas, lanzó Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para procesos de cumplimiento normativo y debida diligencia, que ya está siendo piloteado con empresas financieras de México, Portugal y Corea del Sur.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete