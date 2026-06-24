Molinos compra la última bodega que le quedaba a gigante francesa Pernod Ricard en Argentina

La alimenticia del Grupo Pérez Companc adquirió la emblemática bodega salteña a Pernod Ricard. Es la segunda adquisición anunciada en menos de 15 días y consolida la estrategia de expansión de la compañía en nuevos negocios.

Apenas dos semanas después de anunciar la compra de las operaciones de NotCo en Argentina y Uruguay, Molinos Río de la Plata volvió a mover el tablero. La compañía controlada por la familia Pérez Companc acordó la adquisición de la histórica Bodega Etchart, propiedad de Pernod Ricard Argentina, en una operación que consolida su estrategia de crecimiento vía adquisiciones y amplía su negocio vitivinícola, informó Forbes.

Aunque la empresa no reveló el monto de la operación, desde Molinos precisaron que la transacción comprende exclusivamente la bodega y sus marcas, mientras que Pernod Ricard continuará desarrollando normalmente sus negocios en la Argentina con su portafolio de bebidas espirituosas.

La compra, que se informó a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuya implementación aún depende del cumplimiento de las condiciones habituales y de las autorizaciones regulatorias correspondientes, incorpora a la plataforma Fincas & Bodegas de Molinos una de las etiquetas más tradicionales del país.

Fundada en 1850 en Cafayate, Salta, Etchart es considerada la bodega emblema de los Valles Calchaquíes y una de las pioneras en posicionar a los vinos de altura de la Argentina. La operación también marca la salida definitiva de Pernod Ricard del negocio vitivinícola local: Etchart era la última bodega que conservaba el grupo francés en el país. Según pudo saber Forbes, el año pasado un grupo brasileño ya había intentado adquirir el establecimiento, aunque la negociación finalmente no prosperó.

Con esta incorporación, Molinos fortalece una unidad de negocios que ya reúne a Nieto Senetiner, Ruca Malen y Cadus, además de su asociación en Viña Cobos.

"La incorporación de la Bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional", señaló Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

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Una estrategia de crecimiento

La compra de Etchart llega apenas quince días después de otra operación de peso: la adquisición del 100% de las operaciones de NotCo en Argentina y Uruguay

Con ese movimiento, Molinos incorporó a su portfolio una de las marcas más reconocidas del segmento plant-based y, al mismo tiempo, permitió que la foodtech chilena acelerara su transformación hacia un modelo centrado en inteligencia artificial y licencias tecnológicas, desprendiéndose de la operación comercial en el Cono Sur.

Las dos adquisiciones responden a una misma lógica de negocios. Mientras NotCo le permite ingresar con mayor fuerza a categorías vinculadas con la innovación alimentaria y el consumo de nuevas generaciones, Etchart refuerza una apuesta de largo plazo por el negocio del vino premium, un segmento donde la compañía viene invirtiendo desde hace años.