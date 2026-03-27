Gigante del licor Pernod Ricard negocia su fusión con el fabricante de Jack Daniel's

Por Adrienne Klasa y Gregory Meyer

París / Nueva York

El fabricante francés de bebidas Pernod Ricard está en conversaciones para fusionar su negocio con el propietario estadounidense del whisky Jack Daniel's en una operación que podría crear un grupo transatlántico de bebidas alcohólicas de alta gama.

Según una persona conocedora de la situación, las conversaciones entre el grupo que cotiza en la bolsa de París, cuyas marcas incluyen el whisky Jameson, y Brown-Forman se encuentran en una fase inicial, y no hay garantía de un resultado positivo.

Pernod Ricard y Brown-Forman confirmaron que estaban en conversaciones en comunicados emitidos a última hora del jueves. Las acciones de Pernod Ricard subieron un 3% este viernes por la mañana tras haber caído en la sesión anterior después de que se hicieran públicas las conversaciones, mientras que las de Brown-Forman subieron casi un 10% al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos el jueves.

Las acciones de Brown-Forman, propietaria también del bourbon Woodford Reserve y del tequila El Jimador, y de Pernod Ricard han caído en porcentajes de dos dígitos en los últimos 12 meses.

El sector se enfrenta a una demanda reducida en China y Estados Unidos, ya que muchos hogares con problemas económicos optan por bebidas alcohólicas más económicas, al tiempo que afronta interrupciones en el comercio debido a las tensiones geopolíticas, un menor consumo de alcohol y una disminución de la confianza del consumidor.

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Las acciones de Pernod Ricard han caído más del 32% en el último año, lo que sitúa su capitalización bursátil en torno a los 15.500 millones de euros (US$ 17.420 millones). Las acciones de Brown-Forman han descendido un 25%, lo que otorga al grupo un capitalización bursátil de US$ 11.900 millones en el mismo periodo.

“Vemos un gran potencial en una fusión entre Kentucky Gentlemen y French. La industria está pasando por un período de estancamiento y una fusión proporcionaría ahorros que se podrían reinvertir para impulsar el crecimiento y lograr una mayor escala”, escribieron los analistas de Jefferies.

“Vemos ventajas estratégicas y comerciales en una fusión y, culturalmente, creemos que ambas empresas estarían de acuerdo, especialmente si la estructura del acuerdo permitiera que la familia continuara bajo control”, añadieron.

Pernod Ricard, una de las mayores empresas de bebidas de Europa, ha vendido en los últimos años activos relacionados con el vino para centrarse de nuevo en bebidas más fuertes como los vodkas Jameson, Absolut y Belvedere, su cartera de champán y una pequeña pero creciente línea de bebidas sin alcohol.

Martell, su marca de coñac, se ha visto gravemente afectada por un fuerte descenso de la demanda de brandy, especialmente en China.

En junio pasado, Pernod Ricard comunicó a sus empleados que reorganizaría su negocio para reducir costes y, finalmente, la plantilla, en medio de la crisis del mercado mundial de bebidas alcohólicas.

Las acciones con derecho a voto de Brown-Forman están controladas por descendientes de quinta generación de George Garvin Brown, quien fundó la empresa en 1870. La compañía de Kentucky afirmó que la posible fusión crearía "un líder mundial en bebidas espirituosas con mayor envergadura, una sólida cartera de marcas y una presencia geográfica equilibrada, todo ello respaldado por dos familias emblemáticas".

Pernod Ricard se creó mediante una fusión en 1975, y su familia fundadora sigue involucrada como accionistas y directivos del grupo. Su consejero delegado es Alexandre Ricard. Los orígenes de la empresa se remontan a principios del siglo XIX, cuando se elaboraron las primeras bebidas de pastis Pernod.

Bloomberg fue el primer medio en informar sobre las conversaciones.