Banco de Brasilia acuerda la venta de activos de Banco Master por US$ 2.880 millones a gestora Quadra Capital
De acuerdo con lo informado, el acuerdo implica la creación de un fondo de inversión que controlará y monetizará dichos activos.
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El Banco de Brasília (BRB) anunció la firma de un memorando de entendimiento (MdE) con la gestora Quadra Capital para la venta de activos del Banco Master por 15.000 millones de reales (US$ 2.880 millones).
De acuerdo con lo informado por BRB a través de un comunicado, el acuerdo implica la creación de un fondo de inversión que controlará y monetizará dichos activos mediante un pago inicial que irá desde los 3.000 millones de reales brasileños a los 4.000 millones de reales brasileños.
En esa línea, BRB asumirá el valor restante en forma de participaciones subordinadas de dicho fondo, cuya rentabilidad dependerá del rendimiento futuro de los propios activos transferidos.
La entidad aseguró que su propósito es "reforzar su estructura de capital y liquidez", por medio de una mejor gestión de su cartera.
Y es que Banco de Brasília quedó comprometido tras la adquisición de activos por un importe cercano a los 12.000 millones de reales brasileños procedentes de la quiebra Banco Master en noviembre del año pasado, una operación que está bajo la lupa de las autoridades por sospechas de fraude.
Mirada del gobierno
El gobierno federal de Brasil ha señalado que reclamará contrapartidas en caso de que tenga que acudir finalmente al rescate del BRB, pues la firma se ha visto obligada a posponer sin fecha la presentación de sus resultados del tercer y cuarto trimestre de 2025 ante la "necesidad" de concluir la "auditoría forense" encargada para esclarecer los hechos vinculados a Master.
Desde el Ejecutivo no da por segura una intervención y han asegurado que solo intervendría si detecta un riesgo sistémico para la estabilidad del sistema financiero.
Entre las exigencias para ello figura la revisión de las normas que regulan un fondo encargado de canalizar las transferencias federales hacia las distintas regiones, vehículo que prevé destinar este año hasta 30.000 millones de reales brasileños al municipio.
Pese a lo anterior, BRB considera esencial el apoyo del gobierno federal para resolver la crisis derivada del caso Banco Master. Por ello, ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el 22 de abril, en la que se someterá a debate una ampliación de capital de hasta 8.800 millones de reales brasileños.
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