Ganancias del fabricante de Corona y Quilmes suben en primer trimestre impulsadas por ventas de cerveza en el Carnaval de Brasil

El beneficio neto de la compañía alcanzó los 3.890 millones de reales brasileños durante el primer trimestre del año (US$ 783,52 millones), un alza de 2,1% con respecto al año anterior.

La cervecera brasileña Ambev -fabricante de Corona, Quilmes, Brahma y Skol- dio a conocer sus resultados durante el primer trimestre de 2026. En esa línea, anunció que su beneficio neto durante los primeros tres meses del año aumentó un 2,1% con respecto al año anterior, impulsado por los mejores resultados de su segmento clave de cerveza en Brasil durante las fiestas de Carnaval, una de sus denominadas "megaplataformas".

Dicha cifra alcanzó los 3.890 millones de reales brasileños durante el periodo (US$ 783,52 millones).

Por otro lado, sus ingresos netos del primer trimestre alcanzaron los 22.460 millones de reales brasileño, un aumento orgánico del 8,1%, ya que los volúmenes totales aumentaron un 0,1%.

Asimismo, señaló que el costo en efectivo de los productos vendidos por hectolitro aumentó un 8,5%, lo que refleja principalmente los efectos del tipo de cambio y de las materias primas.

Los volúmenes de cerveza en Brasil aumentaron un 1,2%, alcanzando un nuevo máximo histórico para un primer trimestre, y se estima que han superado al sector.





