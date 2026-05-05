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Ganancias del fabricante de Corona y Quilmes suben en primer trimestre impulsadas por ventas de cerveza en el Carnaval de Brasil

El beneficio neto de la compañía alcanzó los 3.890 millones de reales brasileños durante el primer trimestre del año (US$ 783,52 millones), un alza de 2,1% con respecto al año anterior.

Por: Reuters

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 12:45 hrs.

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<p>Ganancias del fabricante de Corona y Quilmes suben en primer trimestre impulsadas por ventas de cerveza en el Carnaval de Brasil</p>

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