Puerto de Chancay cumplió su primer año de operación y China ya mira desarrollar infraestructura en la zona aledaña

De acuerdo con Cosco Shipping, desde su puesta en marcha, la infraestructura ha logrado movilizar más de 500,000 TEU (capacidad de un contenedor estándar de 20 pies) y 2,4 millones de toneladas de carga.

El puerto de Chancay, en Perú, ha cumplido su primer año de operaciones comerciales, avanzando en su búsqueda de consolidación como el hub clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.

De acuerdo con Cosco Shipping, desde su puesta en marcha, la infraestructura ha logrado movilizar más de 500.000 TEU (capacidad de un contenedor estándar de 20 pies) y 2,4 millones de toneladas de carga.

Además, durante su discurso, Song Yang, embajador de China en el Perú, mencionó que, desde su inauguración, el valor total de importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto alcanza los US$ 3.600 millones.

"Desde la parte de importación, los principales productos han sido cemento y graneles, así como vehículos que han llegado al país. En el lado de las exportaciones tenemos uvas, paltas, arándanos y pescados. (...( Hoy en día llegamos desde Chancay a Shanghái en 23 días. Esto hace que los agroexportadores lleguen a todo el Asia", comentó Jason Guillén, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports, a Gestión.

De hecho, el embajador adelantó que los arándanos, uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías exportadas a través del puerto.

Pese a lo avanzado en el último año con esta primera etapa, Cosco indica aún no tener proyectado un próximo inicio de la segunda fase del puerto.

Infraestructura alrededor

Un factor de preocupación es el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Chancay, que aún se encuentra pendiente de aprobación final.

Pero no solo queda eso pendiente. Cosco Shipping añadió que el futuro del puerto también está ligado a grandes proyectos de infraestructura nacional, como la interconexión con Brasil mediante un tren bioceánico y la mejora de las rutas hacia la sierra y la selva peruana a través de las vías por Sayán, Churín y Oyón.

Por su lado, la Embajada China en Perú resaltó que las inversiones privadas están a la espera de la implementación de marcos políticos como el de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), así como la creación de parques industriales que permitirían favorecer su inversión a largo plazo.

En ese sentido, el diplomático precisó que los inversionistas del país asiático tienen interés particular en participar de los proyectos de infraestructura en la zona norte.

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