Sandoz designa a Diego Albuixech como nuevo gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe para fortalecer el acceso a medicamentos

El nombramiento del máximo ejecutivo buscará impulsar el compromiso de la compañía con el acceso a medicamentos de alta calidad, además de fortalecer su presencia regional y acelerar la toma de decisiones con una visión integrada.

Sandoz, la farmaceútica de origen suizo, designó a Diego Albuixech como nuevo gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC), con el objetivo de ampliar su liderazgo en la región al asumir responsabilidades tanto en paises de la región Andina como en países de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago y las islas de las Indias Occidentales.

De acuerdo con lo informado por la compañía a través de un comunicado, el nombramiento del máximo ejecutivo buscará impulsar el compromiso de la compañía con el acceso a medicamentos de alta calidad, además de fortalecer su presencia regional y acelerar la toma de decisiones con una visión integrada y cercana a los mercados locales.

“El liderazgo regional de Sandoz es clave para responder a las necesidades específicas de cada país, generar valor para los pacientes y consolidar alianzas estratégicas con los diferentes actores del ecosistema de salud”, comentó Albuixech.

Tras el nombramiento afirmó que "asumir la responsabilidad de Centroamérica y el Caribe es una oportunidad para seguir fortaleciendo el propósito de Sandoz: ampliar el acceso a medicamentos de calidad para más personas”.

El clúster ACC representa una región estratégica para Sandoz, al combinar diversidad, crecimiento sostenido y un impacto directo en la vida de millones de pacientes.

Sandoz es una compañía con más de 140 años de trayectoria, cuenta con un portafolio global de más de 1.300 genéricos y 13 biosimilares y, según la firma, es pionera en el desarrollo de estos últimos.

Uno de sus hitos clave fue obtener la aprobación del primer biosimilar de la historia, por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) hace 20 años.