Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Cencosud entra al negocio de arriendo de departamentos + Cambios en Transbank + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos. La compañía -controlada por la familia Paulmann- activó un proyecto que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, en el sector suroriente de Santiago, específicamente en Av. Departamental.
Cambios en Transbank. Una serie de cambios ha experimentado la primera línea de ejecutivos de Transbank tras la llegada del gerente general, Sergio Ávila, en julio de este año. Tras la salida del gerente comercial de la firma, Guillermo González, y la gerenta de riesgos, María Mercedes Mora, la empresa redefinió su equipo, realizando cambios al interior de la firma.
Cómo cierra el dólar esta semana. Mientras las divisas de América Latina están pasando por una ola de ventas producto de los múltiples frentes de incertidumbre política, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 958,89 lo que implica un alza de $ 8,13 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro de cobre bajaba 0,4% en la Bolsa de Metales de Londres.
- Tras compra de Virtus, Deloitte apunta a duplicar su tamaño en los próximos cinco años
- Enade 2025: el mensaje que prepara la contralora Dorothy Pérez para los empresarios
- Trump reactiva su ofensiva comercial: dice que no ve razones para reunirse con presidente Xi y amenaza con masivos aranceles a China
- Foro de finanzas abiertas emite comentarios a último informe para la nueva regulación
- La Casa Blanca critica al Comité del Nobel por galardón a María Corina Machado: "Demostró que antepone la política a la paz"
- Gtd y peruano Grupo Romero se asocian para el desarrollo conjunto del negocio de data center en Chile, Perú y Colombia, además de expansión a otros países
- Boric viaja a Italia para reunirse con el Papa y aborda con ministros debate por Presupuesto y sala cuna
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete