Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos. La compañía -controlada por la familia Paulmann- activó un proyecto que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, en el sector suroriente de Santiago, específicamente en Av. Departamental.

Cambios en Transbank. Una serie de cambios ha experimentado la primera línea de ejecutivos de Transbank tras la llegada del gerente general, Sergio Ávila, en julio de este año. Tras la salida del gerente comercial de la firma, Guillermo González, y la gerenta de riesgos, María Mercedes Mora, la empresa redefinió su equipo, realizando cambios al interior de la firma.

Cómo cierra el dólar esta semana. Mientras las divisas de América Latina están pasando por una ola de ventas producto de los múltiples frentes de incertidumbre política, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 958,89 lo que implica un alza de $ 8,13 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro de cobre bajaba 0,4% en la Bolsa de Metales de Londres.