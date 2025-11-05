Edyce Metalúrgica pide su reorganización judicial. La empresa Edyce Metalúrgica -autodenominada líder en el mercado del acero en Chile- solicitó la apertura de un proceso de reorganización judicial. La firma, representada por Sergio Rocco, informó pasivos por más de $ 33 mil millones, siendo sus principales acreedores el Banco Santander Chile, Hyundai Corporation y la Tesorería General.

SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones. La directora (s) del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, dio cuenta de que el organismo está acelerando el tranco para acordar los cambios a la metodología del reavalúo, con miras a implementarlos en el proceso que se ejecute a partir del 2027. De hecho, Saravia le reiteró el llamado a los legisladores para aprobar el proyecto que permita aquello, cuya tramitación se complicó este martes.

Vaivenes del dólar. Mientras el cierre del gobierno federal de Estados Unidos ya es el más largo de la historia, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 945,22 lo que implica una caída de $ 1,16 respecto al cierre del martes. Por su parte, el cobre retrocedía 0,3% en Londres.