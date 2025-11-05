Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Edyce Metalúrgica pide su reorganización + SII acelera fórmula de cálculo de contribuciones + Dólar estable
Edyce Metalúrgica pide su reorganización judicial. La empresa Edyce Metalúrgica -autodenominada líder en el mercado del acero en Chile- solicitó la apertura de un proceso de reorganización judicial. La firma, representada por Sergio Rocco, informó pasivos por más de $ 33 mil millones, siendo sus principales acreedores el Banco Santander Chile, Hyundai Corporation y la Tesorería General.
SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones. La directora (s) del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, dio cuenta de que el organismo está acelerando el tranco para acordar los cambios a la metodología del reavalúo, con miras a implementarlos en el proceso que se ejecute a partir del 2027. De hecho, Saravia le reiteró el llamado a los legisladores para aprobar el proyecto que permita aquello, cuya tramitación se complicó este martes.
Vaivenes del dólar. Mientras el cierre del gobierno federal de Estados Unidos ya es el más largo de la historia, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 945,22 lo que implica una caída de $ 1,16 respecto al cierre del martes. Por su parte, el cobre retrocedía 0,3% en Londres.
Edyce Metalúrgica, líder en el mercado del acero en Chile, pide su reorganización judicial con pasivos que superan los $ 33 mil millones
“Es la mayor fábrica de estructuras metálicas del país”, dijo el abogado Ricardo Reveco de Carey. Sus principales acreedores son el Banco Santander Chile, Hyundai Corporation y la Tesorería General
¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
Un estudio de Buk, basado en más de 31 mil sueldos reales, revela que Dirección de Empresas y Legal concentran las medianas más altas del sector privado, con diferencias que superan los $5 millones mensuales respecto de otras áreas.
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
