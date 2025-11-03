Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Crece la economía local + Pilotos de Latam a un paso de la huelga + Dólar a la baja
Imacec: economía crece en septiembre en línea con las expectativas. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en septiembre un 3,2% frente al mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó en línea con las expectativas del mercado. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.
Sindicato de Pilotos de Latam rechaza la última oferta de la empresa. A mediodía de este lunes, uno de los dos sindicatos de pilotos de Latam Airlines rechazó la última oferta de la empresa con un 97% de los votos. Ahora se inicia un proceso de mediación solicitado por la empresa ante la Dirección del Trabajo (DT), para intentar llegar a un acuerdo que desactive la huelga.
El dólar inicia otra semana de campaña. Dado que los primeros datos de actividad de fábricas en Estados Unidos reforzaron las preocupaciones sobre la debilidad del sector y no hubo sorpresas del Imacec en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 938,94 lo que implica que caía $ 3,62 respecto al cierre del jueves.
Golpe a Punta Puertecillo: SEA de la Región de O'Higgins recomienda rechazar proyecto para regularizar loteo
La expectativa de una ventaja de Kast en las elecciones favorece las apuestas de ganancias en bonos chilenos este mes
Utilidades de las AFP suben 16% al tercer trimestre y acumulan US$ 572 millones en 2025
La corta vida del embargo a las encuestas previo a procesos eleccionarios podría estar llegando a su fin
Pese a incidentes que han sacudido al sector, el monto de los proyectos de inversión en energía se dispara para los próximos cinco años
Por qué el holding de Warren Buffett no para de acumular efectivo: ya son más de US$ 380 mil millones al tercer trimestre
OpenAI cierra acuerdo informático de US$ 38 mil millones con Amazon
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
