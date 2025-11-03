Imacec: economía crece en septiembre en línea con las expectativas. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en septiembre un 3,2% frente al mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó en línea con las expectativas del mercado. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

Sindicato de Pilotos de Latam rechaza la última oferta de la empresa. A mediodía de este lunes, uno de los dos sindicatos de pilotos de Latam Airlines rechazó la última oferta de la empresa con un 97% de los votos. Ahora se inicia un proceso de mediación solicitado por la empresa ante la Dirección del Trabajo (DT), para intentar llegar a un acuerdo que desactive la huelga.

El dólar inicia otra semana de campaña. Dado que los primeros datos de actividad de fábricas en Estados Unidos reforzaron las preocupaciones sobre la debilidad del sector y no hubo sorpresas del Imacec en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 938,94 lo que implica que caía $ 3,62 respecto al cierre del jueves.