Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo. La sociedad Transinmobiliaria -ligada al holding Tánica- reactivó un millonario proyecto en el sector de Punta del Fraile en Algarrobo, que considera ahora 344 unidades habitacionales, distribuidas en cinco edificios de seis pisos, tres de ocho niveles y dos construcciones de departamentos dúplex de cuatro pisos de altura. Y la inversión alcanzaría los US$ 54 millones.

Inflación para las empresas en Chile repunta en octubre. Pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una nula variación en octubre, y un importante retroceso en la serie anual, no ocurrió lo mismo para la inflación de las empresas. El Índice de Precios de Productor (IPP) registró una variación mensual de 3,5% en el décimo mes del año, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El dólar comienza con la mira en eventual recorte de tasas de la Fed. Mientras los inversionistas siguen pensando en que un nuevo recorte de tasas sería lo más probable, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,76 lo que implica un alza de $ 0,36 respecto al cierre del viernes. Y el cobre transado en Londres se estabilizaba.