Millonario proyecto en Algarrobo + Repunta inflación para empresas locales + Dólar plano
Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo. La sociedad Transinmobiliaria -ligada al holding Tánica- reactivó un millonario proyecto en el sector de Punta del Fraile en Algarrobo, que considera ahora 344 unidades habitacionales, distribuidas en cinco edificios de seis pisos, tres de ocho niveles y dos construcciones de departamentos dúplex de cuatro pisos de altura. Y la inversión alcanzaría los US$ 54 millones.
Inflación para las empresas en Chile repunta en octubre. Pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una nula variación en octubre, y un importante retroceso en la serie anual, no ocurrió lo mismo para la inflación de las empresas. El Índice de Precios de Productor (IPP) registró una variación mensual de 3,5% en el décimo mes del año, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El dólar comienza con la mira en eventual recorte de tasas de la Fed. Mientras los inversionistas siguen pensando en que un nuevo recorte de tasas sería lo más probable, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,76 lo que implica un alza de $ 0,36 respecto al cierre del viernes. Y el cobre transado en Londres se estabilizaba.
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo: aumenta inversión y número de viviendas
La obra considera ahora 344 unidades habitacionales y la cesión al municipio de un espacio para la creación de un parque mirador y un sendero. “El proyecto aportará a la comuna de Algarrobo espacios públicos de calidad”, aseguró la sociedad.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
