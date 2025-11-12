Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Pasajeros y vuelos de Latam afectados por huelga. Latam Airlines Group informó este miércoles que debió cancelar 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debido a la huelga convocada por uno de los sindicatos de pilotos, afectando a cerca de 20 mil pasajeros.
Aumenta el porcentaje de hogares sin deudas. En el marco de la entrega del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, la Encuesta Financiera de los Hogares (EFH) 2024 mostró un aumento en el porcentaje de hogares sin deudas, el que pasó de 33,6% en 2017 a 48,6% en 2024.
¿Cómo sigue el dólar? Mientras los mercados esperan que se resuelva el histórico cierre del Gobierno de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,67 lo que implica una caída de $ 4,19 respecto al cierre del martes. En tanto, los precios del cobre se estabilizaban.
Sernac cita a declarar a empresa Armas por incumplimientos en entrega de viviendas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta
Los clientes de la empresa inmobiliaria denuncian haber pagado altas sumas por inmuebles que nunca fueron entregados, incumplimientos en los plazos acordados para la devolución de estos dineros y falta de información.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró como "improcedente" el despido de la trabajadora de una firma de telecomunicaciones que divulgó las conversaciones. Para los abogados, el caso deja un mal precedente.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
