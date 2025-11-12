Pasajeros y vuelos de Latam afectados por huelga. Latam Airlines Group informó este miércoles que debió cancelar 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debido a la huelga convocada por uno de los sindicatos de pilotos, afectando a cerca de 20 mil pasajeros.

Aumenta el porcentaje de hogares sin deudas. En el marco de la entrega del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, la Encuesta Financiera de los Hogares (EFH) 2024 mostró un aumento en el porcentaje de hogares sin deudas, el que pasó de 33,6% en 2017 a 48,6% en 2024.

¿Cómo sigue el dólar? Mientras los mercados esperan que se resuelva el histórico cierre del Gobierno de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,67 lo que implica una caída de $ 4,19 respecto al cierre del martes. En tanto, los precios del cobre se estabilizaban.