Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Codelco sella acuerdo con Schneider Electric + Balance de la CMF por incendios + Dólar a la baja
Noticias destacadas
Codelco cierra acuerdo con francesa Schneider Electric para impulsar eficiencia tecnológica. Codelco suscribió un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Schneider Electric, multinacional francesa especializada en automatizaciónindustrial y gestión energética, con presencia en Chile y en más de 100 países. El convenio establece un marco de colaboración para el desarrollo y eventual implementación de soluciones tecnológicas.
Primer balance por incendios: CMF reporta 321 siniestros denunciados. En el caso de las compañías de seguros generales, se reportaron 215 siniestros denunciados por afectación de viviendas, 76 casos de daños a vehículos y otras 30 denuncias por daños a otros bienes, totalizando 321 siniestros denunciados entre el 17 y 23 de enero de 2026.
Las sorpresas del dólar que no terminan. En medio de fuertes ganancias del cobre, el precio del dólar se cotiza a esta hora en los $ 858,44 lo que implica una baja de $ 6,3 respecto del cierre del lunes. Mientras, el futuro de cobre transado en Londres escalaba 4,1% a US$ 6,09 por libra.
- Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos
- AFP Provida pone a la venta su edificio de oficinas ubicado en Pedro de Valdivia
- "No hay plata": el duro informe de Itaú sobre la situación fiscal 2025 y el nuevo incumplimiento de la meta
- Ignacio Walker: “Si (Kast) cierra la puerta a una eventual candidatura de Bachelet a la ONU, va a crear tensiones con la futura oposición, va a rigidizar el escenario político”
- Ignacio Walker: “Si (Kast) cierra la puerta a una eventual candidatura de Bachelet a la ONU, va a crear tensiones con la futura oposición, va a rigidizar el escenario político”
- Cochilco sube la apuesta y estima precio del cobre promedio de US$ 4,95 la libra para 2026 y de US$ 5 el próximo año
- Pérez Mackenna señala que postulación de Bachelet a la ONU se analizará luego del 11 de marzo
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete