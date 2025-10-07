Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Entel confirma que estudia oferta por Telefónica + Se dispara gasto en grandes proyectos de inversión + Dólar sigue a la baja
Entel estudia una "oferta vinculante" por los activos de Telefónica en Chile. El gerente general de Entel, Antonio Büchi, confirmó que la empresa "se encuentra estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante" para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile (TEF), en una evaluación que se ha realizado en conjunto con la mexicana América Móvil, controladora de Claro Chile.
Gasto realizado en grandes proyectos de inversión se dispara en Chile. Según informó el Banco Central en el más reciente informe de Cuentas Nacionales, la inversión -medida como formación bruta de capital fijo- se expandió un 5,6% entre abril y junio de este añorespecto al mismo lapso del año pasado, el tercer trimestre de crecimiento al hilo y mejor a los dos cuartos precedentes: 3,3% en el cuarto trimestre de 2024 y 1,5% en el primero de este año.
Veamos cómo sigue el dólar. A medida que la demanda por dólares vuelve a incrementarse a nivel mundial, la divisa se cotiza a esta hora en los $ 959,91 lo que implica una caída de $ 2,34 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre subía 0,3% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, cerca de sus mayores niveles desde mediados del año pasado.
- Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf
- ¿Efecto Fiestas Patrias? Analistas del mercado prevén que la inflación volvió a subir en septiembre
- Caja Los Andes levanta más de US$ 120 millones con bono a siete años para expandir oferta de créditos a sus asociados
- Jean Salata, el chileno que tomará las riendas del gigante de activos alternativos EQT Partners
- Dell duplica su proyección de ganancias para los próximos cuatro años debido a la sólida demanda por servidores de IA
- Gigante europea Stellantis tendrá la representación de marcas de española Astara en Chile a partir de 2026
- CMF aplica sanciones a dos directores de Empresas Iansa por transacciones de acciones con información privilegiada
