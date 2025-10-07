Entel estudia una "oferta vinculante" por los activos de Telefónica en Chile. El gerente general de Entel, Antonio Büchi, confirmó que la empresa "se encuentra estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante" para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile (TEF), en una evaluación que se ha realizado en conjunto con la mexicana América Móvil, controladora de Claro Chile.

Gasto realizado en grandes proyectos de inversión se dispara en Chile. Según informó el Banco Central en el más reciente informe de Cuentas Nacionales, la inversión -medida como formación bruta de capital fijo- se expandió un 5,6% entre abril y junio de este añorespecto al mismo lapso del año pasado, el tercer trimestre de crecimiento al hilo y mejor a los dos cuartos precedentes: 3,3% en el cuarto trimestre de 2024 y 1,5% en el primero de este año.

Veamos cómo sigue el dólar. A medida que la demanda por dólares vuelve a incrementarse a nivel mundial, la divisa se cotiza a esta hora en los $ 959,91 lo que implica una caída de $ 2,34 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre subía 0,3% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, cerca de sus mayores niveles desde mediados del año pasado.