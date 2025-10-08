IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cumplió con las expectativas y subió un 0,4% en septiembre, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que aceleró la inflación en 12 meses a un 4,4%. "Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas”, dijo el INE.

Quebrada Blanca recorta pronósticos de producción. La minera Anglo American informó el miércoles que su emblemático proyecto Quebrada Blanca, en Chile, producirá entre 170.000 y 190.000 toneladas de cobre este año, por debajo de la proyección anterior de hasta 230.000 toneladas, y también recortó sus estimaciones hasta 2028.

Los vaivenes del dólar. El mercado está reconsiderando los precios en los que se mantuvo a pesar de las fuertes ganancias recientes del cobre, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,41 lo que implica una caída de $ 8,77 respecto al cierre del martes. El cobre se tomaba un respiro de su rally, cayendo 0,4% a US$ 4,87 por libra en Londres.