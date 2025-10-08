Lo que debes saber a esta hora de la tarde
IPC dentro de las expectativas + Quebrada Blanca recorta pronósticos de producción + Se hunde el dólar
Noticias destacadas
IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cumplió con las expectativas y subió un 0,4% en septiembre, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que aceleró la inflación en 12 meses a un 4,4%. "Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas”, dijo el INE.
Quebrada Blanca recorta pronósticos de producción. La minera Anglo American informó el miércoles que su emblemático proyecto Quebrada Blanca, en Chile, producirá entre 170.000 y 190.000 toneladas de cobre este año, por debajo de la proyección anterior de hasta 230.000 toneladas, y también recortó sus estimaciones hasta 2028.
Los vaivenes del dólar. El mercado está reconsiderando los precios en los que se mantuvo a pesar de las fuertes ganancias recientes del cobre, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,41 lo que implica una caída de $ 8,77 respecto al cierre del martes. El cobre se tomaba un respiro de su rally, cayendo 0,4% a US$ 4,87 por libra en Londres.
- Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo de cerezas a familia González Folatre en US$ 16 millones
- Fintech Lakpa recibe luz verde de la SEC en Estados Unidos y apunta al mercado de asesores independientes en España
- Dueños de nueva clínica en Quillota proyectan ampliar recinto con más áreas médicas y edificio anexo
- Negocio de search funds crece en Chile con foco en adquisición de empresas de hasta US$ 50 millones
- 2IT, la startup que presentará en el Summit City Lab Biobío en Concepción su agente de IA conversacional para análisis territorial
- Itaú BBA redobla su apuesta por las acciones de Bci y estima un potencial alcista de más de 20% hacia el cierre del 2026
- Equipo de Kast entrega nuevos detalles del polémico recorte del gasto público por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en que cifras no cuadran
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
2IT, la startup que presentará en el Summit City Lab Biobío en Concepción su agente de IA conversacional para análisis territorial
La firma creó una plataforma que combina datos espaciales, análisis territorial e inteligencia artificial para resolver desafíos en sectores como energía, logística, infraestructura y desarrollo urbano.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete