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Camioneros rechazan alza del diésel, evaluarán "acciones a seguir" y anticipan aumento de hasta 25% en el costo de la cadena logística

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile estimó que con el alza de $ 570 por litro en el diésel, todos los usuarios de petróleo diésel, buses, furgones escolares, vehículos particulares, transporte de empresas, tractores agrícolas, aparte de los camiones, tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 06:10 hrs.

transporte combustible Rodrigo Martínez
<p>En opinión de los camioneros, el impacto será notorio en el caso de los transportistas, especialmente los más pequeños. (Foto: Aton Chile)</p>

En opinión de los camioneros, el impacto será notorio en el caso de los transportistas, especialmente los más pequeños. (Foto: Aton Chile)

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