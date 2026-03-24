Camioneros rechazan alza del diésel, evaluarán "acciones a seguir" y anticipan aumento de hasta 25% en el costo de la cadena logística
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile estimó que con el alza de $ 570 por litro en el diésel, todos los usuarios de petróleo diésel, buses, furgones escolares, vehículos particulares, transporte de empresas, tractores agrícolas, aparte de los camiones, tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual.
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La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile rechazó en la noche del lunes la decisión del Ministerio de Hacienda de subir en $ 580 el litro de petróleo diésel y lamentó que, según señaló, "no se haya considerado el enorme impacto económico y social que esto tendrá".
Según el gremio, pese a haberlo advertido a las autoridades y de aconsejar gradualidad al sincerar las alzas, "no se nos escuchó" y "dada la amenaza directa sobre el sistema de precios de la economía general, este gremio informa que entra en etapa de reflexión de la situación, con objetivo de conocer el impacto que tendrá en las distintas regiones, y evaluar las acciones a seguir".
Los camioneros aseguraron que entendían la situación internacional e interna del país, de guerra en Medio Oriente y debilidad de la caja fiscal, pero "somos claros ante la ciudadanía: esta alza afectará los consumidores y la cadena logística en general, porque el 98% de lo que consume, produce, exporta e importa Chile se moviliza en camiones y golpeará la cadena logística", señaló la declaración de la confederación que encabeza Juan Araya.
En su opinión, el impacto será notorio en el caso de los transportistas, especialmente los más pequeños. Según estimó, con el alza de $ 570 por litro en el diésel, todos los usuarios de petróleo diésel, buses, furgones escolares, vehículos particulares, transporte de empresas, tractores agrícolas, aparte de los camiones, tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual.
"El mayor costo sobre la cadena logística, es decir todos los eslabones entre el productor inicial y el consumidor final, lo estimamos de entre 20% y 25%. Ello, con el correspondiente impacto inflacionario", indicó.
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