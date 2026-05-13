Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

“Debe mitigar riesgos fiscales”: CEP suma advertencia para que proyecto misceláneo cumpla con su foco pro crecimiento

Análisis de investigadores de repasó las principales medidas que aportan al PIB, como la reducción del impuesto corporativo y de la permisología. También se detuvo en el perfeccionamiento que requeriría el crédito tributario al empleo.

Por: Rossana Lucero

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 11:30 hrs.

Proyecto de ley Rossana Lucero gobierno impuestos Fisco Fiscal Congreso
<p>“Debe mitigar riesgos fiscales”: CEP suma advertencia para que proyecto misceláneo cumpla con su foco pro crecimiento</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
2
Señal DF

Informe preliminar de auditoría interna de Codelco arroja incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de diciembre de 2025
3
Economía y Política

Escala polémica por patrimonio de ministra Lincolao y oposición anuncia ofensiva fiscalizadora
4
Empresas

Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
5
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
6
Empresas

Expertos mineros que alertaron por cifras de diciembre de Codelco advierten “riesgo reputacional para la estatal y la minería chilena”
7
Economía y Política

Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”
8
Mercados

Dólar se hunde más de $ 10 tras nuevo récord del cobre y pese a sorpresa al alza en precios al productor de EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete