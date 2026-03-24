"Me duele en el alma": Matthei lamenta alza de combustibles y pide cortar gastos políticos, cerrar embajadas y "todo lo que no sea absolutamente indispensable”

"Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, declaró Matthei en su cuenta en X. (Foto: Aton Chile)

La exalcaldesa y excandidata presidencial advirtió por el impacto del alza en los hogares y aseguró que “hay familias que no llegan a fin de mes”.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei lamentó este martes el fuerte aumento de los combustibles anunciado anoche por el gobierno, que comenzará a regir a partir de este jueves, con alzas que alcanzarían los $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y $580 en el diésel.

A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia expresó su preocupación por el impacto de la medida en los hogares. “Me duele en el alma. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, detalló la exjefa comunal.

Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable.… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 24, 2026

En esa línea, planteó la necesidad de reducir el gasto estatal. “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”, señaló. Asimismo, agregó que “debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”.