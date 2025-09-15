Click acá para ir directamente al contenido
Comercio exterior

Aranceles de Trump: embajador chileno en EEUU informa que concluyó la etapa técnica y que la definición ahora recae sobre la Casa Blanca

Respecto de las negociaciones arancelarias, el representante de Chile en Washington explicó que “hay un documento suscrito que tiene que pasar ahora a la Casa Blanca y tiene que decidir exactamente cuáles son los aranceles que va a aplicar”.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 10:41 hrs.

