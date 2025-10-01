Click acá para ir directamente al contenido

Boric presenta el último Presupuesto de su administración con un crecimiento del gasto público de apenas un 1,7% para 2026
Inicio Economía y Política Comercio exterior
Comercio exterior

Gobierno chileno reconoce que el nuevo arancel a la madera de Trump se aplicará sobre casi todas las exportaciones del rubro a Estados Unidos

Cifras de la Subrei indican que el gravamen afectaría al 97,9% de los envíos chilenos de madera y sus derivados a EEUU, que se tradujeron en US$ 1.063 millones.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 20:55 hrs.

aranceles Trump Forestal exportaciones Estados Unidos Amanda Santillán
<p>Gobierno chileno reconoce que el nuevo arancel a la madera de Trump se aplicará sobre casi todas las exportaciones del rubro a Estados Unidos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Revés para el Gobierno: comisión de Seguridad de la Cámara rechaza flexibilizar el secreto bancario en proyecto de combate al crimen organizado
2
Mercados

Nuevo gerente general de Transbank aplica ajustes en división comercial y en riesgos
3
Empresas

Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
4
Economía y Política

Presupuesto: La Moneda confirma que pondrá fin a glosa de libre disposición para próxima administración y desata críticas de Kast, Matthei y Jara
5
Mercados

Un solo RUT en noviembre y fin a cargos duplicados: los cambios que vienen en la fusión BICE y Security
6
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
7
Empresas

Correos de Chile despide a 600 trabajadores, el 15% de su dotación
8
Empresas

Capital Advisors concreta la compra del 100% de Mall Sport a la familia Gálmez
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete