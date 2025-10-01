Gobierno chileno reconoce que el nuevo arancel a la madera de Trump se aplicará sobre casi todas las exportaciones del rubro a Estados Unidos
Cifras de la Subrei indican que el gravamen afectaría al 97,9% de los envíos chilenos de madera y sus derivados a EEUU, que se tradujeron en US$ 1.063 millones.
El arancel anunciado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 10% a las importaciones de manera blanda y aserrada tendrá impacto en las exportaciones de Chile.
De acuerdo a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), de todos los envíos de la industria forestal chilena -que en total durante 2024 sumaron US$ 5.896 millones- EEUU es el segundo mayor destino con una participación del 18,4% y después de China, que se lleva el 40,5%.
Respecto del total de lo exportado a territorio estadounidense, el 7% correspondió a madera y derivados, igual a US$ 1.085 millones.
De esta forma, en el caso de Chile, el arancel se aplicará sobre el 97,9% de las exportaciones de madera y sus derivados a EEUU, que se tradujeron en US$ 1.063 millones en 2024, aproximadamente.
“La medida general anunciada por Estados Unidos se implementará desde el 14 de octubre y afectará a la gran mayoría de los países exportadores de madera a ese país, no es una medida dirigida”, explicó la Subrei.
Desde la repartición encabezada por la subsecretaria Claudia Sanhueza explicaron que continúan desplegados en un diálogo con la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, “con el objetivo de obtener las mejores condiciones para los productos chilenos, de acuerdo con la hoja de ruta conjunta definida en abril pasado por las respectivas autoridades comerciales de ambos países”.
